華日：布林肯對華政策演講將確認中國為美國主要對手

中國/美國

當全球焦點主要集中在俄羅斯與烏克蘭的戰爭上時，美國拜登政府準備再次向外界傳遞這樣的信息：美國眼中最大的地緣政治對手是中國，而不是俄羅斯。

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據華爾街日報署名Lingling Wei今天報道說，布林肯對華政策演講將確認中國為美國主要對手。拜登就任總統已經超過18個月，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)原定於周四發表講話，闡述美國政府應對中國的計畫。不過，美國國務院周三下午稱，布林肯的新冠檢測呈陽性，周四的演講將被推遲。據為美國政府提供諮詢的外交政策專家稱，這次演講闡述的策略與美國白宮過去一年的表述可能沒有不同，即與盟國合作，與中國對抗和競爭，同時建立“護欄”，防止競爭變成徹底的敵對。

這場演講將在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下進行。外交政策專家表示，俄烏危機分散了美國政府及其合作夥伴處理對華關係的注意力，關於如何應對俄羅斯和中國同時帶來的挑戰，也引發了辯論。

未來一個月，美國政府將與亞洲盟國開展多方面接觸，包括下周在華盛頓與東南亞領導人舉行峰會，本月晚些時候拜登出訪韓國和日本，以及5月24日舉行美國、澳大利亞、印度和日本領導人的四方安全對話(Quad)。值此之際，美國政府認為必須澄清對華政策，並贏得這些國家的支持。

據該報道，“然而，布林肯的“中國戰略”演講預計將缺乏具體行動。該戰略本身不會公開發布。

在即將發表的演講中，布林肯預計將強調中國在俄羅斯入侵烏克蘭之際與俄羅斯的政治結盟——美國官員稱這一立場與中國聲明的尊重國家主權和領土完整的立場相悖。

北京否認了其立場的矛盾之處，並指責美國在烏克蘭危機中“煽風點火”。鑒於中國與俄羅斯的關係，西方的一些政界人士將中國和俄羅斯並稱為新“軸心”。對於中國與俄羅斯相比構成多大的威脅，一些歐洲官員與華盛頓持不同意見，這有可能給北京提供一個在美國與歐洲盟友的夾縫中博弈的機會。

總部設在華盛頓的戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)高級副總裁Matthew Goodman說：“布林肯可能會利用這次演講將俄羅斯和中國各自帶來的挑戰聯繫起來，並強調兩者聯合起來給現有全球秩序帶來的風險。”

華爾街日報說，最近幾個月，拜登政府的對華政策正慢慢成形。其中一個關鍵組成部分是恢復美國在印太地區的經濟和安全領導地位。美國高級官員表示，美國的目標不是要改變中國以共產黨為中心的政治體制，而是要塑造中國周邊的環境。

為此，拜登政府官員已在試圖讓印度、越南、馬來西亞和新加坡等國加入擬議中的“印太經濟框架”，該框架旨在加強美國與印太地區的經濟往來。不過到目前為止，該計畫進展緩慢，部分原因是印太地區的夥伴對損害自己與中國的貿易關係持謹慎態度。

據與白宮關係密切的知情人士透露，建立經濟框架的困難表明，華盛頓在取得對華政策認同方面挑戰重重，而另一方面，在貿易和經濟問題上究竟應該對中國採取多強硬的立場，政府內部也出現了對立意見。

該報道稱，其中一派是國家安全和國防官員，主張進一步加強對美國在華投資的嚴格篩查，並大幅收緊出口管制，尤其是涉及技術的出口管制。另一派是一些經濟官員，擔心此類措施恐怕會損害美國企業的利益。與此同時，在是否應削減中國進口商品關稅以降低消費成本和拉低通脹的問題上，拜登團隊也存在分歧。

該報道原文鏈接：https://bo.francemm.com/rfi/cn/contents/articles/new