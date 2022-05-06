長沙樓塌事件訊息封不住 央視突報慘重消息？

中國/長沙樓塌事件

昨天 ( 5 ) 日才報導長沙樓塌有 5 人罹難， 10 人獲救，但仍有 30 多人失聯的中國媒體今 ( 6 ) 日突然承認災情慘重，中國《央視》今天早上報導，罹難者高達 53 人。

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長沙房屋倒塌事件竟然高達53人罹難! 據新頭殼newtalk署名李志良今天報道稱，中國湖南長沙大樓倒塌，造成嚴重死傷。 但對於這起罕見的重大災難，中國《央視》僅以短短一段話帶過 :湖南長沙居民自建房倒塌事故新聞發布會介紹，目前，長沙居民自建房倒塌事故現場救援工作已經結束。截至 5 月 6 日 3 時 03 分，事故現場被困、失聯人員已全部找到，其中獲救 10 人，遇難 53 人。

據該報道，中共 20 大在短短幾個月內即將召開，事關中國國家主席習近平是否能夠連任大位，此時傳出此重大災難，多少有點讓習近平難堪。有中國觀察家認為，應該是互聯網發達，民眾蒐集了不少影像證據，才讓中國地方官員與中國中央媒體無法掩蓋真相。

根據昨天中國媒體《騰訊網》的報導，4 月 29 日中國湖南長沙市一座居民自建房屋倒塌，事發當時造成 23 人受困，附近還有 39 人失聯，截至目前共救出 10 名受困者， 5 名罹難者，但今天公布的罹難者竟高達 53 人，顯見昨天的報導有錯誤。根據當地救援小組透露，當地救援的方式採取逐層作業、逐層探測的方式，每揭開一層邊進行探測，並以人工的方式進行開挖，減少對倖存者的傷害及罹難者遺體的破壞，但由於進度緩慢，所以也只救出 10 個人。

長沙消防救援支隊現場搶險救援攻堅組指揮員文鵬說，倒塌的自建房有 8 層，其中有幾層為家庭旅館。

新頭殼說，據了解，此棟倒塌的建築物坐落於長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣，是一起居民自建房倒塌事故，共 8 層，其中 1 樓為門面，2 樓為飯店，3 樓為放映咖啡館，4、5、6 樓為家庭旅館，7、8 樓為自住房，受困民眾多是附近長沙醫學院的大學生。

該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-06/750592