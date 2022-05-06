長沙樓房倒塌事故：救援結束 10人獲救 53人遇難

中國，建築安全，長沙

湖南長沙8層樓房倒塌事故一周後搜救工作結束，據中國官媒報道，截至5月6日，最終10人獲救，53人遇難。

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發生事故的大樓位於長沙市中心，內有一家酒店、公寓和一家電影院，4月29日大樓突然倒塌，原因目前仍未確定。

中國央視周五報道說，現場救援工作已經結束，已經找到所有的失聯人員，其中10人獲救，53人遇難。在長沙市當天舉行的事故新聞發布會上，市政府官員向遇難家屬表示哀悼，並表示 "誠懇道歉"。

在事故發生後，中國國家主席習近平下令徹底調查原因，要求 "不惜一切代價 "尋找受害者。 一周來救援行動一直在進行，共動員有數百名救援人員，並在網絡發布救援的視頻直播。

最後一名獲救的是一名女性，她在周四、即災難發生5天半之後被從廢墟中被救出時，意識清醒，還層建議救援人員如何在不造成進一步傷害時把她拉出來，網民稱她的獲救是一個“奇蹟”。

在她之前獲救的是一名21歲的女孩，大樓倒塌時她正在房間里複習備考。官媒《人民日報》報道說，幸運的是她身邊有一條毯子和半瓶水，這讓她在瓦礫下堅持了88小時後奇蹟生還。

據長沙官方表示，包括該建築的業主和設計施工安檢等11人已經被捕，他們涉嫌對建築進行自行改建以及提供虛假安全評估。

法新社報道指，中國此類災難經常發生，而其後調查往往發現原因多是因為沒有遵守建築標準。 2021年7月，蘇州一家酒店倒塌，造成17人死亡。2020年3月，福建泉州一家被徵用為新冠隔離酒店倒塌，導致29人死亡。