上海清零封城 120多艘貨船等待入港

中國/上海港

上海實施封控管理已超過1個月時間，海上集裝箱物流走向正常化之路似乎還很遙遠。在上海海域無法入港、等待裝卸的船舶一度最多達到約120艘，增至平時的約2倍。日本經濟新聞今天報道說，如果今後上海解除封控，滯留的貨物將突然流動起來，預計各地港口將陷入擁堵。

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據日本經濟新聞署名嶋田航鬥今天報道稱，上海港的集裝箱吞吐量在全球港口中位居首位，規模達到東京港的9倍以上。據集裝箱船行業相關人士透露，受上海從3月底開始的封控措施的影響，截至4月20日，在上海港海域等待裝卸的船舶約為120艘，10天里增加了約2成。

由於擁堵情況迅速加劇，接連出現了船舶取消停靠上海港的動向，目前滯留的船舶雖已減少至80艘，但與平時的50～70艘相比，依然處於較高水平。熟悉海運市場行情的日本拓殖大學教授松田琢磨指出“城市封控會不可避免地導致碼頭裝卸效率和集裝箱周轉率惡化”。

預計措施解除後也會出現混亂。如果各廠商同時為挽回開工延遲局面而進行補救生產，就會導致商品流動量猛增。日本的商船三井董事日野岳穰警惕地表示“在上海裝載的貨物將湧入歐美的港口，有可能再次導致歐美港口陷入混亂”。

集裝箱物流混亂的起因是全球工廠在新冠疫情擴大初期全部停產後迅速復產。2021年春季，蘇伊士運河觸礁事故造成集裝箱船滯留，導致混亂加劇。美國零售聯合會表示，此次“中國的復工復產有可能再次導致美國港口陷入混亂”。

據日本銀行（央行）公布的3月面向企業的服務價格指數（2015年平均值為100，速報值）為106.7，比上年同月上漲了1.3％。服務價格指數是指企業間交易服務的價格變動，其中“國際海運貨物運輸”同比大幅增長43.9％。除了燃料費用激增外，如果物流成本高漲長期化，可能會成為世界經濟的主要下行因素。