上海高考延期一個月 解封仍遙遙無期

解封遙遙無期

5月7日上午，上海官方宣布，今年秋季高考、中考均延期一個月舉行。這意味着因疫情被嚴格封控的上海，何時解封仍遙遙無期。

廣告 繼續瀏覽後續

當天上午，上海疫情防控發布會宣布，全市秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行，中考延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關成績以滿分計入學生中考總成績。

這則消息立即登上微博熱搜第一名，網友議論紛紛，“上海考生壓力更大了…再掙紮一個月”，“多一個月多一份煎熬”，“希望不要影響到考生吧，一生中最重要的考試啊”，“那全國統一錄取怎麽辦”，“這樣不會影響其他省填志願麽？”

有網友表示：“再次見證歷史，夢回2020。”“有生之年，見到兩次延期了。”

2020年，受疫情影響，中國全國高考統一延期了一個月。沒想到，兩年後上海高考再度延期。

有網友稱：“考驗心態的時候到了，別的地方高三生已經在嗨了，上海的弟弟妹妹們還在備考。”

還有網友自我解嘲：“沒事，反正考完高考，大學繼續封四年。”

上海高考是獨立出卷，與其它省份沒有關係。不過上海已經因疫情封城一個多月，如今又宣布高考延期一個月，這意味着短期內不會解封。