中國/俄羅斯/烏克蘭

據中國外交部網站，中國外交部副部長樂玉成6日在“求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會”中表示，近期因俄烏戰爭出現各種“荒謬論調”，讓中國無辜“躺槍”（躺着也中槍）。

廣告 繼續瀏覽後續

中國指在俄烏戰爭無辜“躺槍”，並提出反駁3項論述。據中央社今天報道稱，中國外交部副部長樂玉成6日從中俄關係、國際制裁和印太戰略3方面，反駁北京應承擔更多俄烏戰爭責任的說法。他也說，以俄烏衝突證明“北約東擴”的必要性，是倒果為因。

據中國外交部網站，樂玉成反駁外界將中俄“友好沒有止境、合作沒有禁區”的關係，解讀為中國對俄烏開戰事先知情、“背書”。他說：“中國既不是當事方，更不是肇事方，憑什麼要中國對俄烏衝突擔責？”樂玉成說，友好無止境、合作無禁區的說法反映的是中俄關係的現實和願景，中國跟各國都講友好，談合作從來不設限。

其次，外界批評中國未和美國和西方國家一起制裁譴責俄國，是站在歷史錯誤的一邊。樂玉成對此說，中國歷來奉行獨立自主的和平外交政策，根據事情是非曲直、青紅皂白確定立場，不跟風、不隨大流、不人雲亦雲。

第三，有論調說美國對付俄國時也不能忽略中國，要力爭同時打贏歐洲、亞太兩場戰爭。樂玉成批評他們企圖將戰火燒到亞太，又指美國不斷在中國家門口“秀肌肉”，拼湊反華小圈子，在台灣議題上做文章、試探紅線，形容這是亞太版的“北約東擴”。他批評北約不斷東擴，把歐洲安全搞砸，也宣告美國和北約安全觀已經破產。這種情況下若還想靠“北約東擴”將是錯上加錯，只會引發更大災難。

據中央社說，俄烏戰爭爆發後，中國不斷反駁美國媒體報導指中國對戰爭事先知情、默許的說法，宣稱這是虛假信息。中國也附和俄國說法，主張是北約東擴造成俄國安全受威脅，導致戰事發生，並反對美國在亞太複製北約，推動印太戰略。