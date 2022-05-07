中國捍衛習近平清零命令：網絡“清零”抗議卻不容易

中國/清零/網絡抗議聲音

法新社今天說根據中國國歌協會的一份報告，中國人正在用別出心裁的方式來挫敗網絡審查，並表達他們對疫情清零限制的不滿。中國網民們正在相互競爭，發揮他們的創造力來隱晦表達不滿，打破網絡審查。

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中國對互聯網保持密切關注。審查人員刪除所有對國家政策作不良描述或可能造成動蕩的內容。但是審查制度現在必須全速運行，以捍衛當局神聖的 "清零"戰略，自4月初以來，上海2500萬居民中的大多數人都被限制在動態清零之下。

由於鮮蔬與食品供應問題、失去常規醫療服務以及將檢測結果呈陽性的人送去隔離等問題，許多人在網上發泄他們的憤怒。

對於監測中國審查制度的GreatFire.org網站的聯合創始人查理-史密斯來說，上海的遏制已經成為 "如此重要的問題，不能完全達到有效審查"。特別是由於網民們正在相互競爭，發揮他們的創造力來阻撓網絡審查。

比如，照片或視頻會被刪除？稍微修剪一下邊緣或像在鏡子里一樣倒置一下，往往足以打敗審查員的自動過濾軟件，該軟件與人工智能一起工作。評論被審查了？網民就會使用典故或雙關語。在上海，一些人沒有寫出嚴厲的批評，而是分享了一個重複國歌第一句話的文字潛水："起來！。不願奴隸的人們".....，中國國歌最終被審查，但只是在審查員了解了這一手法後才被審查。

法新社說，另一種策略是：反封城的網民跑到電影和書評網站豆瓣上動員起來，通過他們的網上自發投票，居然把反獨裁反烏托邦小說《1984》排在首位。當然，奧威爾的《1984》也被禁刪了。

然而，審查人員無法阻止上個月名為 "四月之聲 "的視頻的病毒式播放，該視頻彙編了六分鐘的上海人在面對禁閉時的苦難故事。通過稍微修改這段長達6分鐘的視頻，互聯網用戶設法繞過了過濾軟件。這場戰鬥網上抗爭持續了幾個小時，最後審查人員消除了所有流通的版本。但數以百萬計的人已經有時間看到這段抱怨與不滿的視頻。

該報道稱，許多網民對審查制度感到憤怒，然後在社交網絡微信上分享了兩首抗議歌曲的片段："你聽到人民在歌唱嗎"（來自音樂劇《悲慘世界》）和 "牆上的另一塊磚"（來自樂隊Pink Floyd）。前者是對反叛的呼喚。第二首歌的歌詞是呼籲反叛，呼籲對 "思想控制 "的反叛和反擊。

在香港浸會大學任教的前記者呂秋路偉告訴法新社，上海人現在 "願意能為在互聯網上表達批評而付出代價"。她說，封城的 "艱難、不滿和憤怒""遠遠超過了對受懲罰的恐懼"。

一名46歲的中國男子高明告訴法新社，警方上個月打電話給他，要求他刪除在推特和臉書上發布的反對封城的信息，儘管這些平台在中國是無法訪問的。但他拒絕了，因為他說他是 "反審查 "和，並"完全反對目前的政策"，因為他認為上海的遏制措施造成了不必要的死亡，因為在新冠病毒以外的醫療服務，都嚴重中斷。

中國官方的國家媒體幾乎只強調鶯歌燕舞，而忽略了居民的封城困難。但共產黨周四重申其對清零的 "堅定不移 "的支持，並呼籲 "堅決打擊所有破壞它的言行"。

據總部設在美國的人權組織 "人權觀察 "的中國官員王雅秋指出，由於中國國家主席習近平親自為清零政策辯護，清零鬆綁的可能性就更小了。據稱，"當這變成一個與習近平個人威信有關的意識形態問題時，中國政府就更難退讓了。"