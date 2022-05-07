中國科技巨頭傳悄然停止與俄羅斯的業務往來

俄羅斯/中國/美國制裁

華日今天引述消息人士稱，在美國制裁和供應商的壓力下，聯想、小米等中國科技公司正在悄悄退出在俄羅斯的業務，儘管中國政府呼籲這些公司抵制海外脅迫。

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據華爾街日報今天報道說，今年2月初，俄羅斯總統普京訪問中國，中國國家主席習近平宣布中俄夥伴關係“沒有上限”。現在，俄羅斯對烏克蘭的入侵行動給這一關係帶來考驗。根據對消息人士的採訪，幾家大公司正在削減在俄羅斯的出貨量，儘管沒有作出任何公開宣布。中國科技公司在俄羅斯的許多產品市場上佔主導地位。

這些消息人士說，這些科技公司包括個人電腦巨頭聯想集團有限公司和智能手機製造商小米集團。與許多西方公司不同的是，由於北京方面反對西方制裁，這些公司一直避免就俄羅斯在烏克蘭的戰爭或其在當地的業務發表公開聲明。

消費類無人機巨頭深圳市大疆創新科技有限公司做出了不尋常的舉動，上個月宣布暫停其在俄羅斯和烏克蘭的業務，以等待合規審查。

在俄羅斯2月底入侵烏克蘭之後，美國及其盟國對俄羅斯實施了一波廣泛的金融制裁和出口管制。美國已經威脅要懲罰那些藐視這些規則的中國公司。

據該報道，據消息人士透露，為中國企業供貨的主要美國芯片公司正在敦促客戶遵守這些規則，並確保他們的半導體不會出現在違反規則運往俄羅斯的第三方貨物中。據其中一位消息人士稱，一家供應商在3月份向其所有客戶發出了一封信函，敦促他們遵守規定，而銷售人員也主動聯繫客戶，確保其遵守規定。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%B7%A8%E5%A4%B4%E6%82%84%E7%84%B6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E4%B8%8E%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%9A%84%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%BE%80%E6%9D%A5-11651884612