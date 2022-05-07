中國航母遼寧號太平洋練艦載機起降

中國/遼寧號/艦載機起降

中國航母及戰鬥群出航至太平洋海域。日本情報觀察稱遼寧號在太平洋海域連續3天軍訓艦載機起降。日本海上自衛隊直升機護衛艦“出雲”號執行了情報收集和監視任務。

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據共同社今天報道說，日本防衛省統合幕僚監部6日發布消息稱，確認到5日下午2點前後至晚上8點前後，在沖繩縣宮古島東南約320公里的太平洋上，中國海軍航空母艦“遼寧艦”實施了艦載戰機和直升機的起降。在太平洋活動的遼寧艦已連續3天起降艦載機。

據日本防衛省分析認為，中國航母正在通過反覆訓練以提高運用能力。海上自衛隊直升機護衛艦“出雲”號執行了情報收集和監視任務。

該報道引據防衛省透露，包括遼寧艦在內的共8艘中國艦艇2日通過沖繩本島和宮古島之間海域，南下進入太平洋。5日確認到包括遼寧艦在內的6艘艦艇航行。對於艦載機起降，均以航空自衛隊戰機緊急升空應對。