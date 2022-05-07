朝鮮/導彈試射

朝鮮再次發射新型彈道導彈

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Personnes regardant un écran de télévision montrant un programme d'information sur le lancement de missiles de la Corée du Nord, dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 4 mai 2022.
Personnes regardant un écran de télévision montrant un programme d'information sur le lancement de missiles de la Corée du Nord, dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 4 mai 2022. © AP - Lee Jin-man
作者： 流芳
4 分鐘

距美國發出：朝鮮可能在未來數周恢複核試驗的警告僅數小時後，5月7日星期六，平壤再次發射了一枚彈道導彈。這是今年以來，朝鮮第15次展示其武力。自2017年以來，朝鮮還首次發射了洲際彈道導彈。

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這次發射行動恰逢韓國新總統尹錫烈將在下周二上任之前，不僅有利於朝鮮與韓國力量上的平衡，也加劇了對半島緊張局勢升級的擔憂。

5月6日星期五，美國表示，儘管目前處於外交僵局，仍希望與朝鮮展開新的對話，同時警告，朝鮮可能很快（最早在本月）恢複核試驗。在上周的一次大型閱兵式上，朝鮮領導人金正恩承諾“儘快”發展核力量，並警告可能展開“預防性”打擊。

美國總統拜登將於本月出訪日本和韓國，將圍繞對平壤的擔憂問題展開討論。拜登本次出訪可能與平壤最近導彈發射行動有關，也可能與周二就任的韓國新總統的就職典禮相關聯。韓國新總統尹錫悅曾表示對朝鮮採取強硬路線。

韓國梨花女子大學教授李雷夫 Leif-Eric Easley）做出分析認為：金氏政權沒有接受對話邀請，似乎準備測試戰術核彈頭。

法新社報道指出：在與美國高層展開外交接觸之前，朝鮮曾進行了六次核試驗，美國前總統特朗普與朝鮮領導人金正恩曾四次會面。李雷夫教授認為：第七次核試驗將是自2017年9月以來的首次，這將加劇朝鮮半島的緊張局勢，增加金氏政權與未來尹錫悅政府之間的誤判和溝通不暢的危險。

過去與朝鮮展開的旨在說服金正恩放棄核武器的談判毫無結果。 五年間，韓國總統文在寅一直奉行與平壤對話的政策，但其繼任人尹錫悅指出：這種具有“奴性”的做法顯然是失敗的 。

分析人士認為，金正恩可能打算通過一系列測試行動向韓國表明：不願與新政府對話。

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