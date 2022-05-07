朝鮮再次發射新型彈道導彈

朝鮮/導彈試射

距美國發出：朝鮮可能在未來數周恢複核試驗的警告僅數小時後，5月7日星期六，平壤再次發射了一枚彈道導彈。這是今年以來，朝鮮第15次展示其武力。自2017年以來，朝鮮還首次發射了洲際彈道導彈。

廣告 繼續瀏覽後續

這次發射行動恰逢韓國新總統尹錫烈將在下周二上任之前，不僅有利於朝鮮與韓國力量上的平衡，也加劇了對半島緊張局勢升級的擔憂。

5月6日星期五，美國表示，儘管目前處於外交僵局，仍希望與朝鮮展開新的對話，同時警告，朝鮮可能很快（最早在本月）恢複核試驗。在上周的一次大型閱兵式上，朝鮮領導人金正恩承諾“儘快”發展核力量，並警告可能展開“預防性”打擊。

美國總統拜登將於本月出訪日本和韓國，將圍繞對平壤的擔憂問題展開討論。拜登本次出訪可能與平壤最近導彈發射行動有關，也可能與周二就任的韓國新總統的就職典禮相關聯。韓國新總統尹錫悅曾表示對朝鮮採取強硬路線。

韓國梨花女子大學教授李雷夫（ Leif-Eric Easley）做出分析認為：金氏政權沒有接受對話邀請，似乎準備測試戰術核彈頭。

法新社報道指出：在與美國高層展開外交接觸之前，朝鮮曾進行了六次核試驗，美國前總統特朗普與朝鮮領導人金正恩曾四次會面。李雷夫教授認為：第七次核試驗將是自2017年9月以來的首次，這將加劇朝鮮半島的緊張局勢，增加金氏政權與未來尹錫悅政府之間的誤判和溝通不暢的危險。

過去與朝鮮展開的旨在說服金正恩放棄核武器的談判毫無結果。 五年間，韓國總統文在寅一直奉行與平壤對話的政策，但其繼任人尹錫悅指出：這種具有“奴性”的做法顯然是失敗的 。

分析人士認為，金正恩可能打算通過一系列測試行動向韓國表明：不願與新政府對話。