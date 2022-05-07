河北保定教區地下教會至少十名神父遭強迫失蹤

宗教自由

在過去的四個多月，河北保定教區地下教會已有至少十名神父遭強迫失蹤，其中多人於4月29日至4月30日之間被警方帶走，目前沒有音訊。

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天主教媒體亞洲新聞（AsiaNews）公布了十名失蹤神父的名單。其中，陳合超神父於今年一月被官方人員帶走拘留；姬福厚、馬里剛、楊廣林、商滿倉四位神父於三月至四月間被帶走拘留。楊建偉、張春光、張振全、尹雙喜四位神父於4月29日在徐水失聯，張守欣神父於4月30日在保定失聯。

美國民間人權團體對華援助協會（ChinaAid）負責人傅希秋牧師5月5日告訴自由亞洲電台 : 保定教區的神父大批失蹤的情形，與中國當局在去年開始施行的《宗教教職人員管理辦法》有關。他說：“這實際上是以所謂的宗教中共化、中國化的名義，要把各個宗教團體的神職人員，從牧師到神父、主教、阿訇、僧人，全都培養成支持習近平、支持中共意識形態的黨棍。某種意義上來講，這是中共消滅有獨立思想的宗教人士行為的一部分。”

一位不願透露姓名的當地天主教地下教會教友表示，目前當局帶走大批神父的原因，主要是有不少神父持有與官方不合作的立場。根據他的了解，當局對待這些被帶走神父的做法一般是：“關着做工作，一旦你妥協了、默認了，就把你放出來了。至於那些特別特別堅定的，可能就會抓起來，給你安排個罪名判刑。”

他還告訴記者，目前當局正在逼迫天主教河北地下教會的神父與官方愛國會合作。在這樣的情況下，已有一些神父隱匿起來，主動與外界切斷了聯繫。

中國大陸《宗教教職人員管理辦法》規定，宗教教職人員要“熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度”，“踐行社會主義核心價值觀”，並堅持中國“宗教獨立自主自辦原則”和“宗教中國化方向”。

中國與梵蒂岡2020年10月將一項協議延長了兩年。根據這一簽訂於2018年的協議，梵蒂岡要求中方承認天主教教宗對中國主教的最終決定權，梵蒂岡方面則承認中方任命並曾被開除教籍的主教。不過，這一協議的細節沒有公開。