胡錫進威脅韓國淪烏克蘭 在韓國掀起輿論風暴

中國/韓國/胡錫進

胡錫進自言自語還是習近平的傳聲筒，韓國對此提出疑問。《環球時報》前總編胡錫進在5月5日發了條英文推文：“韓國若與鄰國為敵，便是烏克蘭的下場”，這條推文在韓國引起軒然大波。韓國各大媒體競相報道。分析人士認為胡的推文在一定程度上代表了中國當局的意思，是中國政府對韓國的一種威脅。

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據自由亞洲署名柏濤自首爾報道稱，胡錫進推文在韓國掀起輿論風暴。

據該報道，五月五日，《環球時報》前總編胡錫進針對“韓國成為亞洲第一個北約網絡防禦中心（CCDCOE）的正式會員”的新聞，發了一條英文推文：“韓國若與鄰國為敵，便是烏克蘭的下場。”這條推文在韓國掀起了輿論風暴，各大媒體競相報道。中韓關係研究專家樸炳久教授向自由亞洲表示：“這位的言論非常無理，而且嚴重違背了中國的和平共處五項原則。俄羅斯是侵略國家，如果中國也像俄羅斯一樣，那將是非常危險的事情”。

與樸炳久教授的冷靜相對照，韓國誠信女子大學的徐敬德（音）教授在推特上表達了強烈的憤慨，他表示：“胡錫進你不過是被操控的吹鼓手，不明白世界潮流也就算了，還在製造着這些垃圾言論。胡錫進小心你的發言，你說的每句話都在拉低中國人的水平。”

韓國網民也在網上留下了各種評論，諸如“中國若與我為敵，便將把太極旗插上天安門城樓”“中國再這樣下去，就是第二個俄羅斯”；“中國政府出面說這種話不合適，所以指使媒體人出來說”；“這就是中國不可能真正崛起的原因，很慚愧曾以為中國會成為亞洲的中心”等等。

該報道引述旅美時政評論人士楊子立表示，胡錫進號稱胡叼盤，是按着習近平的口味在說話，“他這麼說，說明中共內部是堅定站在俄羅斯一邊。西方國家這麼全力支持烏克蘭，就已經把俄烏兩國間的鬥爭轉變成了民主世界與獨裁世界的鬥爭。但中共站在俄羅斯一邊，他們最長說的一句話‘俄羅斯倒了，下一個就是中國’，這是他們最擔心的。韓國是個民主國家，亞洲的日本與韓國最近都是在聲援烏克蘭，對此中共肯定是不舒服的。胡錫進就此發出這種聲音實際上就代表中共在威脅韓國”。為什麼這種話由胡錫進來說而不是官方來說呢？楊子立認為官方發言畢竟還是要照顧臉面，而由一個媒體人來說這種話運作的空間就比較大。

據自由亞洲報道稱，五月三日到七日，中國的朝鮮半島特別代表劉曉明訪問韓國，此次訪問被一些韓國分析人士評價為是在給即將上任的尹錫悅政府敲警鐘。結合這次胡錫進的言論，旅美時政評論人士楊子立認為：“胡蘿卜加大棒吧，任何一個外交人員到別人國家不可能赤裸裸地威脅人家，總要談一些經貿往來，因為韓國和中國的經濟也是關聯性很大的。胡錫進那就是武的一手了，文武兩面，一推一拉，促使韓國能夠盡量保持中立。”

該報道原文鏈接：https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/meiti/zbt-05062022094934.html