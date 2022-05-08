上海：習的愛將李強仕途懸了？

中國/上海/李強

中共總書記習近平11月勢將邁入第3任期，他的愛將、上海市委書記李強看好躋身中央政治局常委會，然而上海數周嚴苛封城行動陷入危機，似有削弱對共產黨治理能力信心的跡象。中央社引述消息稱，市委書記李強仕途打問號。據英國“金融時報”消息，習近平要衡量的問題或是，要怎麼處理李強這位20年的親密盟友以及上海市長龔正。

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上海封控亂象四起，據英國“金融時報”消息，因應新冠病毒疫情，上海堅持動態清零的嚴格封城措施，除引發家庭遭拆散的憂慮，還出現多起行政疏失，推升民眾不滿情緒，例如有活人被錯裝入屍袋；有發放給人民的物資被政府放到爛掉；有市民連日在自家陽台敲鍋抗議；還有市民罕見與警察發生衝突的事件。儘管上海2500萬居民中有許多人把強制隔離一事怪罪在習近平和他的清零政策，但在北京當局壓力日增急替上海亂象找替死鬼的情況下，使得李強等高階官員的仕途懸於一線。

據該報稱，習近平要衡量的問題是，要怎麼處理李強這位20年的親密盟友以及上海市長龔正。中共第20次全國代表大會即將召開，黨內各派系正激烈卡位，習近平的決定勢必在黨內掀波，並讓祕而不宣的黨內鬥爭再成焦點。

研究中國菁英政治的諮詢公司Cercius Group執行長帕耶特（Alex Payette）說：“上海以及黨內都出現愈來愈多聲音，（國務院副總理）韓正的聲量特別大，要求習近平強迫李強下台。”韓正是中共中央政治局常委，被視為是李強的競爭對手，爭取在明年取代李克強成為新任國務院總理。帕耶特認為，李強下台恐在11月中共20大之前引發黨內“大地震”，破壞棘手的聯盟體系。

據帕耶特（Alex Payette）表示：“如果習近平犧牲李強，對其他盟友發出的訊息會是沒有人是安全或是動不了的。所以，我們認為習近平將與黨內其他派系談條件，即使上海亂象未平，仍讓李強繼續玩下去。但保不保得了龔正，就是另一回事了。”

據Cercius分析團隊同時注意到，儘管蔣超良以及馬國強2年前雙雙因為COVID-19疫情而被分別免除湖北省委書記和武漢市委書記職位，但兩人都“挺過來了”，黨內紀律單位既沒有發動調查，兩人也沒有被開除黨籍。中央社引述報道稱，即便如此，帕耶特表示，隨着究責呼聲日增，政治壓力可能意味着李強或許無法追隨前人從上海高層躋身中央政治局常務委員會的道路，而是“改派到其他黨中央機構”。