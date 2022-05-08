北京放心的人：李家超當選香港新特首

中國/香港/李家超

第6屆香港行政長官（特首）選舉今天舉行，前政務司司長李家超一如預期當選，李家超當選得票率高達99.16%。有8票反對。現任行政長官林鄭月娥發表聲明，祝賀李家超當選，並將於今天稍後向北京中央政府提交選舉結果報告。評論聚焦李家超是北京精心布局選中並放心的人。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社署名張謙今天自香港報道，第6屆香港行政長官（特首）選舉今天中午結束，前政務司司長李家超一如預期當選特首。選舉早上在灣仔會議展覽中心舉行，共有1428名選舉委員會委員（選委）投票，投票率為97.74%，部分選委因為防疫及生病等原因沒有投票。

按照選舉規定，特首由全體1500名選委以一人一票方式選出；投票選委中，李家超獲得1416張支持票，8票不支持，得票率為99.16%，超越歷屆特首當選人。

現任行政長官林鄭月娥發表聲明，祝賀李家超當選，並將於今天稍後向北京中央政府提交選舉結果報告。據林鄭月娥說，本屆政府將會與候任特首做好交接，並會全力為新一屆政府就任提供一切協助。

據中央社稍早報道稱，李家超篤定當選。

前政務司司長李家超是唯一參選人，外界相信，在北京方面的“精心布局”下，他篤定當選。

據該報道，負責選出特首的1500名選舉委員會委員（選委）將於早上9時開始投票，11時半結束，隨即進行點票，預料下午即有結果。

選舉中心設在灣仔會議展覽中心，警方今早派出大批警員在現場及附近戒備，並在紅磡海底隧底截查可疑車輛。

中央社說，在“反送中”運動結束後，北京方面在港實施港區國安法，又改變選舉制度，規定所有參政者必須遵守基本法及效忠香港，以落實“愛國愛港者治港”針。在這個原則下，被北京方面視為“反中亂港”的泛民主派組織或團體紛紛自行解散，無法派遣代表參選選委。所以，在本屆特首選舉中，泛民基本缺席。