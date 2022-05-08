台灣單日確診數飆到全球第二官方擬赴日內瓦爭取參與WHA

台灣/世衛

世界衛生大會(WHA)即將於5月22日起在瑞士日內瓦召開，台灣衛生福利部部長陳時中表示，他本來希望親自組團前往日內瓦做國民外交，但那時台灣可能正迎來疫情高峰，因此將由衛福部次長李麗芬前往。

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台灣目前疫情十分嚴峻，7日單日確診者4萬6千多人，僅次於德國，人數之多，排全球第二，今天略降為4萬4千多人，但官方認為，這可能是周六效應，亦即恢復上班後，未來疫情仍將持續往上走。疫情指揮官陳時中預估，大約在5月20日前後，台灣這波疫情的單日確診人數將達到最高峰。這兩天，台北街頭人煙和車輛都十分稀少，即使今天是母親節，街頭仍顯得冷清。

往年5月，陳時中都親自前往日內瓦，會同駐外單位和僑胞，辦理各種活動，號召國際支持台灣參與WHA。甚至和台灣僅有的邦交國在WHA會場外舉辦會談，爭取媒體曝光和國際支持。今年他將鎮守台灣，派次長前往。

台灣外交部則表示，今年WHA是全球疫情爆發後，首度恢復以實體方式辦理，外交部仍將全力爭取台灣以觀察員身分與會。將以國際文宣等多元管道反映台灣2350萬人民參與WHA的心聲，並透過社群媒體、短片、投書等方式，凝聚並強化國際支持聲量。

台灣外交部表示，台灣以實際作為展現專業的醫衛實力、積極貢獻防疫經驗，獲得理念相近國家及國際社會高度認同與肯定，足以證明台灣受邀以觀察員身分參與WHA的必要性。

例如，美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）當面呼籲世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣以觀察員身分參與WHA；日本最新發布的外交藍皮書也重申，在「防疫不應有地理空白」的前提下，堅定支持台灣出席WHA。

另外，美國聯邦眾議院日前也通過「要求國務卿擬定策略協助台灣獲得WHO觀察員地位」法案；丹麥、拉脫維亞、斯洛伐克等國立法部門及歐洲議會，也都以致函、通過決議案等方式給予台灣聲援。

台灣在馬英九執政時期，由於兩岸關係良好，在中國大陸支持下，曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但蔡英文上任後，自2017年起，台灣再也沒有接到世衛組織年會的邀請函。