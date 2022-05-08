吉林清零難保？全省急檢測 多地緊急步後塵

中國/清零

上個月才宣布“社會面清零”的吉林市，官方表示明天起又將展開全員核酸檢測，而上海金山、奉賢兩區也從今天起核酸篩查。當前中國多地正進入“反覆篩、篩不停”的防疫情況。中國官方消息沒有提及中國多地的疫情感染細節情況，

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據中央社今天報道稱，中國吉林省吉林市8日起又將展開全員核酸檢測。從社群平台微博上，以關鍵字“全員核酸篩查”或“靜態管理”等搜尋，可看到央視新聞等不少媒體發布，有關近期各地核酸篩查的消息。

吉林省吉林市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天發布，9日6時至10日6時，在城區範圍內停止一切非必要人員流動，實行靜態管理，進行核酸採樣，理由是“為鞏固疫情社會面清零成果，有效保障生產生活秩序逐步恢復”。吉林市曾在4月8日宣布達到社會面清零，28日起有序恢復城區生活秩序。

另外，上海市金山區是全市最早在4月20日宣布達到社會面清零的行政區。但金山和奉賢區卻在7日先後發布通知，指8、9日連續兩天在全區範圍開展開2次全員核酸篩查，期間實行全域靜態管理。

據中國官方消息說，在江西省，有500萬常住人口的宜春市成為“一例封城”的最新例子。

中央社說，在河北省，唐山市樂亭縣（人口約45萬）及遷西縣（人口約36萬）、保定市涿州市（人口約66萬）、邯鄲市成安縣（人口約40萬人）等多處也都在8日展開全員核酸檢測，有的理由居然是“鞏固來之不易的防疫成果”。