因評論長津湖而“侮辱英烈”入獄7月  羅昌平出獄

羅昌平

中央社台北8日報道：將大陸主旋律電影“長津湖”中被凍死的共軍“冰雕連”稱為“沙雕連”，日前被判刑7個月的前中國媒體人羅昌平，6日在拘押期扣抵刑期下出獄。他以“面壁”形容入獄，並指7個月瘦了9公斤。

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綜合網路訊息及中國媒體報導，羅昌平7日在微信朋友圈貼文說，“面壁7個月，瘦了18斤（中國制，相當於9公斤），昨天歸來，今又領回從家裡搜走的電腦、平板、備用機等。那台隨身手機作為作案工具沒收了”。

羅昌平表示，“微信剛恢復，手機號尚未復工。謝謝親友關心，太多問候沒有及時答覆，見諒”。

2021年10月6日“長津湖”影片上映期間，羅昌平在自己的新浪微博帳貼文評論此片，並質疑中國參加韓戰的正當性，同時將劇中描寫的“冰雕連”戲稱為“沙雕連”，遭到部分中國民眾強烈批評，貼文更被舉報，引發風波。

羅昌平事後雖在微信朋友圈發表致歉聲明，並主動前往當時所在的海南省三亞市大東海派出所投案，但即遭刑拘，且被眾多中共官媒及網路寫手強烈攻擊。之後，羅昌平被警方移送法辦並被起訴。

今年5月5日，三亞市城郊人民法院依“侵害英雄烈士名譽榮譽”罪但“具有自首情節”，判處羅昌平有期徒刑7個月，並須在媒體公開道歉。經拘押期扣抵刑期後，羅昌平在6日出獄。

羅昌平曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編、財經雜誌副主編。曾被稱為“80後輿論領袖”、“新一代媒體領軍人物”，在微博帳號被封前曾擁有超過220萬餘名粉絲。