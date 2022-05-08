歐盟：李家超當香港新特首 違反民主規範

政治

歐洲聯盟（EU）外交政策負責人8日表示，警隊出身、曾任香港保安局局長的李家超，被欽點為香港新特首，違反了民主規範。

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64歲的李家超負責監督對香港民主運動的鎮壓，他8日被擁護北京人士所組成的選舉委員會推選為香港行政長官（特首）。受到美國制裁的李家超，是北京支持的唯一候選人，將接替林鄭月娥。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）在一份聲明中表示：“歐盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為感到遺憾，並視這次選擇過程為瓦解‘一國兩制’原則的又一步。”

聲明稱：“歐盟非常重視按照‘基本法’和國際承諾，維護香港高度自治及尊重人權和基本自由，包括媒體自由、民主原則和法治。”

博雷利還表示：“歐盟呼籲中國和香港當局遵守其國家和國際承諾，特別是以普選方式選出行政長官和立法會成員的最終目標。”

在香港經曆數年政治動蕩和令人疲憊的疫情控制後，李家超出任特首，是這個城市的最高職位首次由安全官員擔任。

李家超以1416票，高票當選香港特首，得票率達99.4%，不支持票八張，另外有四票因投票者沒有選票上做出選擇而被視為無效票。