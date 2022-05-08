美國CIA：北京緊盯烏戰 吸取教訓調整對台戰略

俄羅斯/中國/台灣/烏克蘭

美國中央情報局局長比爾-伯恩斯警告說，中國正在 "仔細 "監看俄羅斯對烏克蘭的入侵情況，並可能從衝突中吸取教訓，調整中國控制台灣的計畫。美國情報高官認為，北京對俄羅斯軍隊的挫折和烏克蘭社會的強烈抵抗感到 "驚訝"，尤其對北約以及歐美施加經濟制裁懲罰俄羅斯侵烏，感到特別震驚。

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據法新社報道說，美國中央情報局局長比爾-伯恩斯周六警告說，“中國的領導人正在仔細監測他們可以從烏克蘭戰爭學到的關於他們自己的野心和對台灣計畫的教訓。”

美國主要情報機構負責人伯恩斯在《金融時報》組織的一次會議上分析說，北京對俄羅斯軍隊的挫折和烏克蘭社會的強烈抵抗感到 "驚訝"。

據伯恩斯說，"我認為中國對北大西洋聯盟一起對俄羅斯的侵略行為施加經濟代價的回應方式感到特別震驚，"比爾-伯恩斯還說，中國 "對普京使歐洲更走近美國的事實感到不安"。

但伯恩斯稱，"至於中國從中得出什麼結論，這仍然是一個問號。"他說，中國領導人正在考慮使用武力控制台灣的 "成本和後果"。

據法新社說，台灣的2300萬居民一直生活在中國入侵的威脅之下，中國認為台灣是中國領土的一部分，有朝一日會被收回，必要時可可以使用武力。俄羅斯對烏克蘭的入侵加劇了台灣方面對北京將兌現吞併威脅台灣的擔憂。