習近平新推兩手：嚴格清零與大力扶持經濟

中國/清零/經濟

中國顯示加大對經濟支持力度，力圖改善因為嚴格執行清零政策對經濟帶來的損害。法新社觀察到，中國對經濟給予善意承諾，但對清零不妥協：為了恢復由清零導致的限制增長，中國對經濟活動的支持姿態成倍增加，但不推翻昂貴的反病毒清零戰略。

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據法新社今天報道稱，受到增長乏力的威脅，中國政府在4月底向強大的數字公司發出了一個令人放心的信號，而自從該行業在2020年底被突然監管以來，這些大公司都受到了打擊。

為了支持經濟，北京還提出了一項重大的建設計畫，儘管這有可能使無用的項目成倍增加，並增加各級債務。但是中國的清零政策，即一旦出現病例就反覆遏制禁封和篩查人群，儘管經濟成本很高，但習近平堅持認為應該繼續下去。中國國家主席習近平這個星期四對中共高官會議說，"堅持不懈的努力將帶來抗擊病毒的勝利"。

習近平在4月初已經就發表過這樣的言論，當時上海剛剛被限制住，面臨著自2019年底開始的全國最嚴重的病毒爆發記錄。中國的經濟資本仍然與世界隔絕，這對中國的增長也產生了嚴重影響。

在3月，深圳（南部）的科技大都市已經被短暫封城，而中國的東北部，工業的搖籃和糧倉，被禁閉了近兩個月。這些措施危及北京在政治上敏感的一年裡必須實現5.5%的增長目標，而且這一年習近平應被重新任命為世界第二大經濟體的領導人。

許多經濟學家懷疑中國能否實現其目標，這將標誌着中國自1990年以來最緩慢的增長，除了2020年，即新冠病毒疫情大流行的初始年。

法新社引述野村銀行的分析師本周指出，目前Omicron病毒變體的肆虐和清零政策是經濟活動的 "主要 "障礙。

但為了緩解經濟壓力，中國政府為經濟部門提供了一個喘息機會，政府還宣布了一系列未量化的基礎設施投資。

據香港金融界重量級人物恆生銀行的經濟學家說，但是北京 "沒有太多的迴旋餘地"。

在過去的幾十年裡，中國的基礎設施得到了很大的發展，特別是在2000年代末，為了重振被全球金融危機削弱的中國經濟時，中國就採用了這一“靈丹妙藥”。中國在有時無用的項目上投資了4萬億元人民幣（目前為5730億歐元），使中國債務膨脹。

據澳新銀行的分析師Zhaopeng Xing認為，這是中國政府這次應該避免的事情。

據法新社說，面對增長放緩，中國政府還打算通過財政措施和減稅來支持中小企業和自營職業的企業家，這是中國政府的主要就業來源。政府也正在考慮為失業的移民工人提供支持。

但野村警告說，這些措施可能不會產生預期的效果，因為清零等限制 "大大 "地懲罰了物流和人口流動，並最終影響經濟活動。

在防疫健康方面，雖然一些城市傾向於普及每48小時一次的免費檢查，但野村表示，這一措施被證明是一個錯誤的好主意。該銀行的經濟學家認為，儘早發現陽性病例以避免經濟上的封鎖的策略造成 "非常高的成本"，但不會阻止病毒的流通，反而因此會有新的封鎖與限制。據Gavekal Dragonomics的分析師Ernan Cui強調說，尤其應當引為關注的，是這些限制會持久地破壞經濟動力。