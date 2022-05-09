中國砸大錢反覆篩檢卻難清零 新增病例仍超4千

中國/新冠病毒

中國官方今天通報，8日新增4333個新冠病毒病例，當中本土病例佔4260例，凸顯中國防疫不惜每月斥巨資執行篩檢且篩不停拼清零，但疫情難平息。

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據中央社引述中國官方消息，中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，8日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例415例，其中境外移入14例，本土病例401例。

官方報告稱，新增本土確診仍以重災區上海322例最多，其次為首都北京市的33例。另新增死亡11例，均為本土病例，都在上海。新增3918例無癥狀感染者，其中境外移入59例，本土3859例。本土無癥狀感染者同樣以重災區上海市3625例最多，其次為江蘇省62例，北京市也有16例。

該報道說，中國當局為遏阻疫情堅持清零大規模執行篩檢，但儘管所費不貲但仍難以阻斷疫情在中國各地蔓延，像是先前宣布達成社會面清零的城市如吉林市，如今又再度實施全員核酸檢測。

首都北京也是持續執行核酸檢測，但是從4月23日起至今超過兩周新增病例維持在兩位數，官員並坦承當地疫情陷入膠着。重災區上海市金山區是全市最早在4月20日宣布達到社會面清零的行政區。但金山和奉賢區卻在7日先後發布通知，指8、9日連續兩天在全區範圍開展開2次全員核酸篩查，期間實行全域靜態管理。

中國官方媒體稱，包括遼寧省的瀋陽、丹東與營口，杭州市下轄的桐廬縣等地也發現新增病例，又因疫情防控。