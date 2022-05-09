中國證實：5月6至8號在台灣東部海空實兵演練

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中國解放軍東部戰區周一（5月9號）證實，本月6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

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微信公眾號“東部戰區”發布了上述消息。而實際上在中國證實之前，連日來台灣國防部及日本防衛省都已監測到中國機艦在周邊水域的頻繁活動。

台灣空軍司令部8號已經公布當天中國軍機運-8反潛機1架次、卡-28反潛直升機1架次，進入台灣西南防空識別區內飛航活動情形，台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並實施防空導彈追監。而根據台灣國防部8日公布的“即時軍事動態”，中方機運8反潛機已連續4天深入台灣南方及東南空域。其中，6日當天共有18架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），這是中方軍隊5月份至今規模最大的一次飛行行動。

台灣中央社報道引述台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析認為，中國陸基航空部隊已日趨成熟，加上運8反潛機連日深入東南空域，可能原因是為了與出現在台灣東部外海500公里的遼寧號航艦戰鬥群聯合演訓；中國也可能藉軍演間接傳達對台灣議題“國際化”的不滿。

日本共同社也引述防衛省8日發布消息報道，正在沖繩以南海域的中國海軍航母“遼寧艦”7日實施了艦載戰機和直升機起降。遼寧艦進入太平洋後，自3日以來連續5天被發現有戰機起降。日方認為這是中國旨在提升航母運用能力的動向，頗為警惕。日本防衛省稱，對於遼寧艦上的戰機起降，與此前一樣，航空自衛隊的戰機緊急升空應對。研判中國是在進行提升航艦運用能力的演訓，對此提高警戒，派出海上自衛隊搭載直升機的出雲號護衛艦監視。

據法新社分析 ，俄羅斯對烏克蘭的入侵加劇了台灣方面對北京將兌現其吞併威脅的擔憂。

美國中央情報局局長比爾-伯恩斯周六警告說，中國正在 "仔細 "監測俄羅斯對烏克蘭的入侵，並有可能從這場衝突中吸取教訓，調整其控制台灣的計畫。他表示："中國的領導人正在仔細監測他們可以從烏克蘭學到的有關自己的野心和台灣的教訓。但至於從中得出什麼結論，這仍然是一個問號。 伯恩斯說，中國 "對普京使歐洲人更接近美國人的事實感到不安"。 他說，中國領導人正在考慮使用武力控制台灣的 "成本和後果"。