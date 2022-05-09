台灣學者解讀：習近平的話證實中國疫苗沒用

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中國新冠病毒疫情近日延燒，許多地方甚至需要封城管控疫情。對此，台師大政研所教授範世平直言，中共領導人習近平最近的言談等於直接證實中國的疫苗沒有用。

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據自由時報今天報道台師大政研所教授範世平在臉書推文直言，中共領導人習近平最近的言談等於直接證實中國的疫苗沒有用。據範世平在臉書發文指出，習近平5日主持中共中央政治局常務委員會，在會中強調中國是人口大國，高齡人口眾多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，“放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響”。

據範世平認為，習近平這番話，證明中國疫苗防感染與防重症效果不佳，可能造成大量染疫、重症與死亡，進一步造成醫療資源崩潰，這對於年底召開的中共二十大十分不利，也增加習近平想要繼續連任的風險。

範世平說，只要中國不進口國外疫苗，或是研發出效果較佳的國產疫苗，那就只能繼續封城、封國下去，與全世界與疫情共存的做法背道而馳。而該政治局常委會議重申，“要毫不動搖堅持‘動態清零’總方針，堅決和一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭。”這表示習近平還是要緊抓老路，認為與疫情共存的說法都是西方國家想陷害中國的陰謀，批評中國防疫就是打壓中國，必須用鬥爭手段予以回擊，這已經是“防疫民族主義”與“防疫愛國主義”了。

範世平指出，該政治局常委會議強調：要克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，中共也知道，一直封城已經讓民眾厭惡，但官員為求官位只能“寧左勿右”的大封特封，根本不管人民的生計；該政治局常委會議也表示：實踐證明，我們的防控措施是科學有效的，“我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰”，這完全符合習近平的紅衛兵式文革口語，喊打喊殺。

據自由時報稱，範世平接著說，中國國家衛健委5日通報，前一日全國新增本土確診360例，本土無癥狀感染者4678例，其中上海新增本土確診261例、本土無癥狀感染者4390例。這讓他不禁質疑，“這麼低的數字還要封國與封城？要不是數字造假，就是篩劑太爛，驗出的都是陰性，但其實不然。”

該報道原文鏈接：https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3919571