幾家西方公司在香港祝賀李家超獲選

香港/李家超

幾家西方跨國公司周一在香港媒體上刊登廣告，祝賀約翰-李即李家超，李家超在前一天被任命為香港新的行政長官，選舉李家超的過程被批評者指責為不民主。西方企業道賀的有畢馬威、德勤、安永和普華永道等。法新社說，許多跨國公司在西方國家擁護一些重要的進步事業，如 "黑命貴 "運動、爭取性平等和反對惡劣工作條件的鬥爭。另一方面，他們通常避免批評中國在世界第三大金融中心香港以及西藏和新疆的鎮壓行為。

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據法新社說，64歲的李家超於周日被一個由1461名因忠於中國政權而被選中的人士組成的小型委員會幾乎是一致的任命（他是唯一的候選人）。

在香港的《大公報》和《文匯報》這兩份親北京的報紙周一充斥着本地商界人士和大公司的祝賀公告。大部分的廣告來自中國和香港的公司，以及當地的協會。

加入這一運動的西方集團中包括四大會計巨頭畢馬威、德勤、安永和普華永道。在香港方面，航空公司國泰航空、企業集團太古和怡和，以及房地產集團新鴻基和恆基地產也對選舉結果表示讚賞。

許多跨國公司在西方國家擁護一些重要的進步事業，如 "黑人的命 "運動、爭取性別平等和反對不體面的工作條件的鬥爭。另一方面，他們通常避免批評北京在世界第三大金融中心香港以及西藏和新疆的鎮壓行為。還有一些大型集團，如滙豐銀行和渣打銀行，甚至公開贊同中國政府於2020年在香港實施的國家安全法，以扼殺異議。

李家超因在2019年鎮壓民主抗議活動中的作用而受到美國的制裁，李家超的任命受到了歐盟的譴責。歐盟外交代表博雷利譴責這是對 "民主原則和政治多元化的踐踏"。

另一方面，中國稱選舉李家超是"民主精神的真正體現"。

法新社說，將於7月1日上任的李家超承諾加強國家安全，加快香港與中國的融合。