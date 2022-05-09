清零所致？中國出口增長降至兩年新低

中國/進出口

中國海關官員今天表示，中國4月份的出口增長速度是近兩年來最慢的，只增長3.9%。據法新社認為，此是因為上海的新冠病毒疫情清零封鎖對經濟活動造成了嚴重損失。

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法新社說，據接受彭博社調查的分析師預計，繼3月份同比增長14.7%之後，將出現更明顯的下降2.7%。

這是自2020年6月以來中國出口的最差表現，當時的記錄是增長0.5%。

上個月，幾千萬中國人被禁閉，特別是在該國的東北部，即汽車工業的搖籃，也尤其是在擁有2500萬居民的上海。許多跨國公司的總部設在上海，中國的經濟首都還擁有中國最大的港口。中國對大都市的持續封鎖正在對中國的經濟活動和全球供應鏈產生重大影響，而遏制的陰影也籠罩着首都北京。

該報道稱，在另一方面，中國的進口同比保持平穩。然而，這一速度好於3月份（-0.1%）和分析師的預期（-3%）。

一年前，在經濟追趕的背景下，中國的進口量躍升了43.1%，此為基於2020年初的第一波疫情期間，中國的活動幾乎處於癱瘓狀態。

中國貿易順差，在4月份記錄為511億美元（486億歐元）。而中國3月份的貿易順差為473.8億美元。