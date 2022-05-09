羅馬女子網球比賽 彭帥名字引驚訝

中國/彭帥

資料照片：網球場上的彭帥。彭帥自指控前中共高官張高麗性侵以來，其命運引發國際社會強烈關注。

前中國網球運動員彭帥自11月被指責為中國前領導人後，其個人狀況一直備受關注，周日羅馬賽區在訓練日程中錯誤地宣布了彭帥的名字。原來中國另一位女子網球運動員音譯為張帥，被彭帥名字所混淆上榜了。該比賽組委會對此道歉。但因為此，彭帥的事情又被關注了一回。

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意大利羅馬網球比賽里彭帥被錯誤地宣布參賽 。據法新社說，前中國網球運動員彭帥自去年11月陷入指責一位中國前領導人與她有不倫關係後，她的個人狀況一直備受關注。而周日羅馬賽區在訓練日程中錯誤地宣布了彭帥的名字。

這位前世界第一雙打選手的名字的出現引起了一些質疑，但很快就被她的同胞和同名不同姓選手音譯為張帥的名字所取代，張帥是世界排名第40位的選手，她已註冊參加意大利的比賽。

比賽組委會抱歉說，這顯然是周六我們在編製周日的訓練計畫時犯下的錯誤。組織者昨天稍晚告訴法新社："今天上午的變化相當快。

自從36歲的彭帥在11月初指控一位前中國領導人強迫她發生性關係以來，她的情況引起了很多人的質疑和關心。在彭帥在一個社交網絡上的指控博文被迅速從中國互聯網上刪除後，她也就消失了，但引起了人們的關注。去年11月21日她與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫曾進行了一次視頻相見。

從那時起，彭帥又罕見地出現了幾次，包括在北京的冬季奧運會上。

法新社說，在周一今天開始的女子羅馬賽中，張帥將在首輪比賽中與意大利的瑪蒂娜-特雷維桑相遇。