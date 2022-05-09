習近平：歐洲安全應“掌握在歐洲人自己手中”

習近平

德國總理朔爾茨和中國國家主席習近平出人意料地舉行了視頻會晤，雙方談及烏克蘭戰爭，深化雙邊關係和經濟合作、氣候保護和歐中關係等話題。

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據德國《明鏡》周刊報道，與許多其他國家相比，中國對烏克蘭戰爭一直持謹慎態度。中國國家和黨的領導人習近平不希望與俄國總統普京決裂。現在，習近平與德國總理朔爾茨周一就烏克蘭戰爭進行了視頻交談。

德國政府發言人赫伯斯特萊特在視頻會晤後簡短報告說，雙方談及戰爭對全球食品供應和能源安全的影響以及深化雙邊關係等話題。

中國就此報道得更詳細。中國官媒報道說，習近平警告“不要升級烏克蘭戰爭”。習近平說，“必須盡一切努力避免衝突激化和擴大化，導致局勢無法控制。”習近平希望歐方以“負責任的方式”尋求解決方案。

在暗示美國的影響力時，習近平強調歐洲安全應該“掌握在歐洲人自己的手中”。有關各方應支持烏俄通過談判實現和平。

但西方外交官抱怨說，習近平本人並沒有利用他對普京的影響力來結束俄國的侵略戰爭。自烏克蘭戰爭以來，中國一直給予普京政治支持，強調與莫斯科的“戰略夥伴關係”，並將美國和北約東擴描述為衝突的主要原因。

中方稱會談“深入而坦誠”。對外交界來說，這通常是分歧的代名詞。朔爾茨總理首次訪問亞洲之行是於四月底訪問了日本。他避開了與前任默克爾保持良好關係的中國。

慕尼黑《墨丘利報》表示，朔爾茨和習近平出人意料地就有關向烏克蘭提供武器的爭吵進行了交談。之後，雙方強調的優先事項截然不同。但不管是德方和還是中方，都沒有透露會談細節。尚不清楚雙方是否就烏克蘭戰爭發生了爭吵。但烏克蘭戰爭這一話題給德中雙邊關係帶來的壓力比任何其他話題都要大。雙方應該同樣對雙邊關係目前狀況感到失望。中國希望德國繼續默克爾的對華經濟友好政策。但德國紅綠燈聯盟在競選時就已表示，要更改這一政策。

德國《商報》也表示，儘管在柏林新政府上台時，對華政策就已出現了調整方向的跡象，但烏克蘭戰爭和德國對中國支持普京的失望導致德國對與北京關係的進一步重新定位。