視頻 世衛:新冠官方死亡人數被低估

世衛/新冠

世界衛生組織認為新管死亡人數被低估

世衛最新統計顯示到從2020年1月1日到2021年12月底為止，全球有1300到1700萬人死於新冠疫情，這比各國的新冠官方統計上報的死亡人數要高出將近3倍。

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世界衛生組織於5月5日公布的最新估計顯示，在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期間，全球與新冠大流行直接或間接相關的全部死亡人數約為 1490 萬。

84%大多數超額死亡集中在東南亞、歐洲和美洲。約 70% 的超額死亡集中在全球 10 個國家。中等收入國家占超額死亡人數的 81%，高收入和低收入國家各占 15% 和 4%。

如果按年齡和性別畫分，在這24個月的超額死亡中，全球男性的死亡人數高於女性其中男性 為57%，女性 43%，老年人的死亡率更高。

超額死亡集中在全球 10 個國家中巴西 埃及和印度位居榜首，新德里譴責世衛公布的死亡人數比官方高出9倍。

但是世衛組織為自己提供的數字辯護，我們需要了解新冠真正的死亡率，超級死亡率可以幫助我們了解其後果。

非常重要的是各國政府使用這個數據，在未來可出台更好的措施。

同時世衛呼籲世界各國設立更加完善的統計系統。

目前全球1/6 的死亡可能沒有被統計。