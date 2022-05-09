香港小圈子選特首：G7與歐盟罕見聲明 "嚴重關切"

中國/香港/李家超/歐盟與G7

世界工業七國集團主要大國和歐盟周一在任命前英國殖民地的安全主管為香港特首後表示 "嚴重關切"，聲明提及李家超監督了對香港民主運動的鎮壓。

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據法新社今天自倫敦報道稱，七國集團（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國）和歐盟的外交代表在一份聲明中說，這一選舉過程和由此產生的任命是對普選目標的徹底背離，進一步削弱了香港人獲得合法代表的能力。

64歲的李家超於周日被一個由1461人組成的小型委員會幾乎一致提名（他是唯一的候選人），該委員會因入選者對中國政權的忠誠而被選中組成。

世界工業七國集團和歐盟外交代表說："我們對這種持續侵蝕香港的政治和公民權利及自治權的做法，深表關切。" 世界工業7國集團與歐盟說，導致任命李家超的過程是 "對政治多元化和基本自由的持續攻擊 "的一部分。

他們敦促新的行政長官 "尊重在香港受到保護的權利和自由"，並確保司法系統維護法治。

法新社說，李家超因在2019年鎮壓民主抗議活動中的作用而受到美國的制裁，他的任命已經受到了歐盟的譴責。歐盟外交事務負責人博雷利譴責 "違反民主原則和政治多元化 "的行為。

中國說，選舉李家超為香港特首，是"民主精神的真正體現"。