中國出口增速一路狂降 經濟下行超乎想象

中國出口增速狂降

在3月出口增速驟減後，4月中國出口增速再創新低。5月9日，中共海關總署公布的4月進出口數據顯示，4月出口2736.19億美元，增速只有3.9%，比3月14.7%的增速還低，與今年1月24.2%的增速更是不可同日而語。

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今年以來，主要產品出口增速一路狂降，4月機電產品出口金額由1月18.4%、3月11.2%的正增長轉為-0.1%的負增長，其中手機出口由3月同比增長14.1%轉為下降7.3%；高新技術產品出口金額則同比下降5%；隨着歐美等發達經濟體的疫情趨穩，與疫情相關的醫療物資出口增速大幅回落，醫療儀器及器械同比下降10.2%。

曾作為中國高技術出口代表的集成電路降幅非常明顯，出口增速從1月的29.9%、2月的24.1%一路降到3月的15.5%，到4月只有1.1%。

在增長項中，服裝、紡織品也僅僅增長1.9%（1月增速16.7%）、0.9%（1月增速27%），大量訂單被東南亞國家搶走。

由於缺乏出口支撐，以及中美十年期國債利率已經倒掛29個基點，離岸人民幣兌美元已經失守6.7。

上海外貿貨物吞吐量佔全國的9.9%，集裝箱吞吐量佔比達18.9%，是中國集裝箱吞吐第一大港。封控以來，上海的貨運物流並沒有明顯改善，整車貨運流量指數仍維持在20%的低位，沒有明顯回升。從港口運量上看，目前上海港口輪船到達/離開數仍在800以下，明顯低於上海疫情前約2000的平均水平。網友感嘆：“這些集裝箱裝的都是各省的GDP呀！”

但是，在中共清零的抗疫政策帶來一系列社會災難和經濟災難後，中共依然堅持清零政策，5月8日北京市還宣布提升疫情防控等級，要求北京朝陽區居民居家辦公，昔日繁華的北京CBD國貿中心一帶一片蕭條。

5月6日中共交通運輸部發布的數據顯示，今年4月，全國（不含港澳台）51個開通城市軌道交通的城市總客運量為12.9億人次，比去年4月減少9億人次、下降41.1%；環比減少3.1億人次、下降19.4%。

截至5月8日17時，中國還有102個疫情風險地區，其中21個高風險等級地區，81個中風險等級地區。如果繼續清零，不僅房子賣不出去，出口也會出現負增長。