中國多所大學退出國際排名

中國/大學排名

近日，網傳中國人民大學、南京大學、蘭州大學都陸續宣布退出或不參加國際大學排名。陸媒央廣網報導證實，並引述一名知情人士說，“中國人民大學等高校退出所謂的國際大學排名，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣”。

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據中央社署名張淑伶今天報道稱，中國人民大學等多所大學“退出”國際大學排名引發熱議。據中國教育學者熊丙奇說，這和“文化自信”無關，更不是“文化脫鉤”，因為建設一流大學不可能不融入國際競爭。熊丙奇說，這跟文化自信和文化脫鉤都沒有關係。教育界多年來就有呼聲，要理性對待大學排行榜，它應該是大學的參考，但不該過度關照。

熊丙奇告訴中央社記者，很多中國的大學校長說不在意排行榜，但具體辦學時還是會看這些排行，尤其是學術研究指標，例如論文發表數這些。國內近年已經在反思其合理性，因為這會影響人才培養。他說，所謂中國的大學“退出”國際機構排行榜，只是表明校方對待排行榜的態度，不再按照排行榜的指標來建設校系，但這些排行榜還在繼續排，因為即使校方不提供數據，國際機構也會根據公開資料來排行。

據熊丙奇說：“一個學校要成為一流，怎麼可能不融入國際競爭？不可能關起門來辦學。”大學要面對的是大學排行榜和辦學之間合理的關係。