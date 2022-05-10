中西罵戰：中方反對及譴責G7批評香港特首選舉

香港，選舉，G7

中西陣營日益明顯，雙方近日再因香港特首選舉而展開咪高峰外交。在世界工業七國集團和歐盟發表嚴重關切聲明，指中國委任「武官」李家超為香港特首是徹底背離普選目標之後，中國駐港代表和中國駐七國集團的大使館亦分別發文批評西方「公然詆毀和抹黑」香港特首選舉是「以港遏華」，中方對此「堅決反對和譴責」。

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中國政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)今(10日)早在官網發表發言人談話，指七國集

團和歐盟外交與安全政策高級代表的言論是無理攻擊中國涉港政策，無中生有

，強調特首選舉是「依法依規、公平公正」，是對香港民主的「優化提升和與

時俱進」，支撐了香港的長遠發展。發言人又說，繁榮穩定的香港，符合港人

和國際社會利益，任何外部勢力的「蠻橫干預」，都改變不了中共的決心和香

港繁榮穩定大局。

中國駐美、日、意使館未見批駁

此外，中國外交部駐七國的大使館亦分別透過發言人談話批評七國集團和歐盟

的聲明，截至今天中午，中國駐日本、英國、加拿大和德國等四個成員國的大

使館已發表不滿、反對或譴責的聲明，內容大致雷同，但駐日使館的響應比其

他使館多了一句呼籲，就是要求日本立即停止破壞香港繁榮穩定，「避免給中

日關係帶來進一步損害」；至於駐美國、法國及意大利的中國大使館則未見有

關回應。

而在昨(9日)晚深夜，在北京的國務院港澳事務辦公室已先發聲明，但沒有點名

七國集團和歐盟，而是以「響應西方少數國家」為名作出批駁。該辦發言人表

示，美國及西方少數政客一再拿民主、自由、人權問題對香港指手畫腳，是藉

打「香港牌」以達到「亂港遏華」的目的，但重申，「這些聒噪動搖不了中國

政府全面準確貫徹實施”一國兩制”方針的意志，干擾不了香港發展符合自身實

際的民主制度的實踐，阻擋不了香港由亂到治、由治及興的發展大勢。」

至於中國駐歐盟使團發言人，則在歐盟外交與安全政策高級代表博雷利前(8日)

天批評香港特首選舉後已發文，對歐盟粗暴干涉香港事務和中國內政表示「強

烈不滿和堅決反對」。

負責修訂觸發2019年大型社會運動的逃犯條例、並主理警方武力鎮壓運動的時

任保安局長李家超，一年間兩級跳，獲北京選為下任香港特首，在只有李氏一

人參選、經北京授意的選舉委員會投票通過成為候任特首後，歐盟和七國集團

先後批評有關過程背離《基本法》訂定的普選目標，再一次破壞「一國兩制

」。政治學者陳家洛昨向本台指出，英美等國一反過往習慣，不祝賀李家超成

為新任候任特首，反映國際社會對「一國兩制」下的香港有新的研判，認為西

方民主發展方式已在香港止步，這趨勢將打擊香港的國際地位。