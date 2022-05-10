有稱習近平調研後 中國人大也退出國際大學排名

中國/大學排名

中共總書記習近平上月赴中國人民大學調研，強調建設中國特色、世界一流大學“不能跟在別人後面依樣畫葫蘆”後，據官媒報導，人民大學證實已決定今年起退出國際大學排名。截至目前，還有南京大學、蘭州大學也已退出國際大學排名，接下來是否引發中國大學跟進風，備受關注。

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據中央社今天報道稱，習近平調研後，中國人民大學退出國際大學排名。據官媒說，人民大學證實已決定今年起退出國際大學排名。官媒引述人民大學一名有關領導稱，人民大學確已決定不再參加國際排名。有中國學者直指，人民大學退出國際大學排名體現了習近平上台後，中國跟西方脫鉤的明顯跡象。

該報道引述官媒央廣網9日消息，近日網傳“中國人民大學退出國際大學排名”引發關注。多名知情人士表示，校方領導層已形成共識並做出這個決定。該決定“符合中國教育發展方向，也將成為趨勢”。

中央社說，人民大學證實退出國際大學排名之前，據新華社說，習近平4月25日到中國人民大學考察調研。調研期間，“中國特色、世界一流”被習近平反覆提及。

中國人民大學是中國共產黨創辦的第一所新型正規大學，前身可追溯到1937年誕生於抗日戰爭中的陝北公學。但這所中共一手創辦的大學，在國際排名卻顯得難堪，遠低於國內排名。

中央社引述新浪財經消息說，2021至2022年度，中國人民大學在國際10個大學排行榜上，平均排名第590.9位。在泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）排行榜，僅排名第601位；中國國內排名第28。在軟科中國大學排行榜，2022年，中國人民大學排第19。

該報道稱，中國大學目前在泰晤士2022年世界大學排名進入前百大共有5所，依序是北京大學、北京清華大學（並列第16）、浙江大學（第75）、上海交通大學（第84）、中國科學技術大學（第88）。