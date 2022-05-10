澳大利亞辦“2022年印太海權會議” 排斥中俄

澳大利亞/印太/中國

由澳大利亞國防部主辦的“2022年印太海權會議”（IP22）今天起至12日於悉尼舉行，共有40個國家派代表與會。但隨着澳、中關係惡化，以及俄羅斯入侵烏克蘭，中國與俄羅斯均未獲邀請或被撤銷邀請而未能參加這屆會議。

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由澳洲國防部主辦的“2022年印太海權會議”10日舉行開幕式。據中央社署名丘德真今天引述澳洲廣播公司（ABC）消息，有來自40個國家的海軍高級別官員出席“2022年印太海權會議”。

據ABC指出，隨着澳、中關係惡化，中國軍方代表今年首次沒有獲邀請參與“印太海權會議”；另外，雖然俄羅斯軍方本來獲邀參加今年會議，但隨着俄羅斯入侵烏克蘭，澳大利亞皇家海軍（RNA）於是撤銷對俄羅斯的邀請。

據ABC提到，在“2019年印太海權會議”舉行期間，中國派出6名解放軍軍官出席。當時解放軍軍官在會場密切關注澳大利亞向法國訂製的“未來潛艦”（Future Submarines）艦隊計畫。這項計畫隨後被撤銷，因為澳大利亞於2021年9月決定接受美、英協助建造核動力潛艦，以取代向法國訂製的“未來潛艦”。

中央社說，包括ABC、澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）及澳洲新聞網站（news.com.au)等媒體均在相關報道指出，中國未被邀請參加“2022年印太海權會議”是因中國與所羅門群島簽訂安全協議，導致澳、中關係進一步惡化所致。澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天頭版刊登報導指出，預料“2022年印太海權會議”的討論焦點，將包括中國海軍介入印太地區的野心、中國與索國的安全協議、海底作戰新科技和新戰術等議題。