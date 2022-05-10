馬克龍與習近平通電話：談及疫情 在華法國人 勞工公約以及烏克蘭

法國/中國

法國總統馬克龍今天與中國國家主席習近平通電話，法國總統府與中國官方電視台央視均對此次通話作了報告。愛麗舍宮說，馬克龍促請中國主席習近平在推動防疫措施時，要關切在華法國人的權益。消息沒有提及他們中間是哪一位先拿起了電話。

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據法新社今天報道稱，愛麗舍宮在兩位領導人的電話交談後表示，法國總統馬克龍周二要求中國國家主席習近平在中國防疫時要 "考慮到 "受疫情措施限制影響的法國人民的關切。

法國總統府報告說，在1.5小時的談話中，馬克龍表達了法國對中國的聲援，中國正面臨自2020年初首次爆發以來最嚴重的新冠病毒疫情。馬克龍"呼籲中國當局考慮到法國社會的關切，特別是保持與法國的航空連接，允許在華法國人能前往機場，以及保護兒童的最大利益，在任何情況下都要避免將兒童與他們的父母分開。"

法新社稱，許多在華法國人正在遭受中國在好幾個省份對普通民眾實施的清零防疫限制，特別是在上海，自4月以來上海一直被禁封關閉，那裡有大約7000名法國人登記居住；在北京，因疫情措施，民眾旅行受到限制，許多公共場所被關閉。

法新社說，據愛麗舍宮以及中國國家電視台CCTV報道，在交流開始時，習近平祝賀馬克龍連任，表示 "希望繼續深化中法戰略夥伴關係"，特別是在民用核電和航空領域。

據報道說，習近平與馬克龍再次強調在烏克蘭 "迫切需要達成停火"，烏克蘭"領土完整 "必須得到尊重。

根據同一消息來源，馬克龍還對習近平稱"歡迎批准國際勞工組織（ILO）有關打擊強迫勞動的兩項基本公約。馬克龍敦促這些公約現在應該在中國全境，特別是在新疆全面實施。

法新社說，中國被指控在新疆這個穆斯林佔多數的地區使用強迫勞動，北京於4月20日批准了這一禁止這種做法的國際公約。