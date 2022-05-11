世衛譚德塞：中國抗疫清零政策不可持續 籲中國改變政策

中國/抗疫

在中共總書記習近平在月初的政治局會議重申「動態清零」為抗疫總方針之後，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)昨(10日)罕見地表態，直指中國政府堅持的「動態清零」策略是不可持續的，稱考慮病毒的行為及未來發展後，已向中國專家提出，過渡至另一政策的重要性。一般相信，這另一策略是指「與病毒共存」。

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根據路透社等外電報道，世衛緊急項目執行主任瑞安(Mike Ryan)在簡報會上同時指出，「清零」政策對人權的影響亦須予以考慮，並指應對疫情的措施須在經濟和社會的影響取得平衡，承認這並非易事。翻本公開數據，中國以封城封樓、強檢強行消毒等措施落實「動態清零」，在上海等地惹來怨聲載道。

世衛流行病學家霍芙夫(Maria Van Kerkhove)亦認為，不可能在全球範圍內阻止病毒傳播，需要做的是降低新型冠狀肺炎病毒的傳播速度，因為它的傳播速度很快。

官媒續為清零護航 投行下調中國GDP至4.2%

但在世衛作出簡報會當天，中國主流傳媒仍在為「清零」政策護航。中共黨報《人民日報》和針對知識分子的《光明日報》等中央官媒分別於頭版發表評論文章，指儘快遏制疫情是真正敬佑每一個生命，而「為了保護人民生命安全，我們什麼都可以豁得出來！」

另外，中國媒體又報道上海復旦大學公共衛生學院教授余宏傑團隊在《自然.醫學》期刊發表的研究指出，如果中國不採取任何防控措施，便放棄「動態清零」政策，可能會引發大量奧米克戎(Omicron)變種病毒感染個案，致死人數可達155萬人。研究稱，假設民眾接種疫苗加強劑，但不採取更嚴格的非藥物干預，例如大規模核酸檢測及出行限制，亦不使用抗病毒藥物，中國在3月出現的奧米克戎疫情，半年便可造成510萬人住院、270萬人接受深切治療，以及155萬人死亡，當中，未接種疫苗的60歲以上人士，可能佔全部死亡病例的近七成半。

中國最新官方數據顯示，內地昨日新增1927人感染武漢肺炎，這一波疫情累計感染人數超過22萬，死亡人數累計有5198人；若從2019年底發現武漢肺炎以來計算，死亡人數有1.5萬人。有關數據遠低於其他轉為採取「與病毒共存」策略的國家，根據美國約翰霍普金斯大學數據，美國的死亡人數接近100萬，印度亦有50萬人死亡。全球而言，確診人數已突破5.18 億，死亡人數超過626萬。

全球走向「與病毒共存」的策略之際，中國政府為何堅持清零策略？主因是，中國當局預估，清零策略將預防 100 萬新冠死亡數和 5,000 萬確診數，能最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。

不過，中國的清零政策令它付出昂貴的經濟代價，例如上海封控超過一個月令生產供應煉受限，引發民眾質疑「清零」政策；北京自上月26日展開大規模核酸檢測亦影響民企，不少投行和跨國組織近日均調低中國今年的經濟增長預測，例如世界銀行調低至4%，惠譽、高盛及瑞銀則下調至4.2%,24.3%不等。