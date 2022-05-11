中國駐烏克蘭前大使為什麼認為俄羅斯必敗

俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月30日，在烏克蘭伊爾平拍攝的被俄軍炸毀的房屋。俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經進入第三個月，雙方都沒有取得決定性軍事勝利的跡象。中國駐烏克蘭前大使高玉生認為，俄羅斯一方已經顯出敗象。

中國駐烏克蘭前大使高玉生日前分析俄烏戰爭走勢及對國際秩序影響，認為俄羅斯已顯露敗象，高玉生的分析在中國官方輿論一片傾向俄羅斯的聲音中顯得特立獨行，原文刊出後產生相當反響，然而不久後就消失了。

廣告 繼續瀏覽後續

5月10日，中國國際金融30人論壇在其微信公眾號上發布了高玉生有關俄烏戰爭形勢的發言內容，並被鳳凰網轉載，但先後均被刪除。

根據網絡截圖，高玉生在這次討論俄烏戰爭形勢的內部視頻研討會上明確表示，俄羅斯在這場戰爭中的態勢日益被動和不利，已經顯露敗象。

在他看來，俄羅斯走向失敗的主要原因有：首先，蘇聯解體後俄羅斯處於持續衰落的歷史進程中，這種衰落與俄國統治集團內外政策失誤有關，西方制裁又加劇加重了這一進程。他認為，“所謂俄在普京領導下復興或振興是一個偽命題，俄的衰落表現在其經濟軍事科技政治社會各個領域，對俄軍及其戰力產生了嚴重的消極影響。”

其次，俄羅斯未能速戰速決預示着俄國開始走向失敗，其經濟力和財力已難以支撐日耗幾億美元的高科技戰爭，戰事沒拖延一日對俄都構成沉重負擔。

再次，俄羅斯對烏克蘭的軍事優勢已被烏克蘭的頑強抵抗和西方對烏克蘭巨大且持續的援助所抵消，也凸顯了西方國家與俄羅斯在軍備、軍事理念及作戰模式的優劣。

第四，現代戰爭是混合戰爭，涵蓋政經外交輿論等廣泛領域，“俄不僅在戰場處境被動，在其他領域都已經打輸了。這就決定了俄最終被打敗只是時間問題”。

因此，作者認為，這場戰爭何時結束，以什麼方式結束已經由不得俄羅斯了，俄失去了戰略主導和主動權。

作者指出，普京政權對外政策的核心是把前蘇聯地區視為其獨立勢力範圍，“俄烏戰爭極大地改變了這種狀況”，戰爭爆發，烏克蘭全國一致抗俄救國，俄徹底失去烏克蘭，前蘇聯各國除去白俄羅斯，都拒絕挺俄，俄戰敗將使其徹底喪失恢復帝國的可能。

作者認為這場戰爭將對新的國際秩序產生巨大影響。俄烏戰爭後俄將明顯削弱和孤立，烏克蘭將成為西方一員，前蘇聯國家出現不同程度的去俄化，美國和西方國家將大力推動聯合國和其他重要國際組織的實質性改革，“以所謂民主自由的意識形態畫線，排斥俄等一些國家。”

維基百科介紹，現年75歲的高玉生2003年擔任中國駐烏茲別克大使，2005年至2007年擔任中國駐烏克蘭大使。此後擔任上海合作組織副秘書長。