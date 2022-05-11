布林肯祝賀小馬科斯勝選 承諾將與菲律賓加強聯盟關係

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美國周三祝賀菲律賓前獨裁者之子小馬科斯在菲律賓總統大選中獲勝，美國國務卿布林肯承諾將與菲律賓加強持久的聯盟關係。而在美國總統拜登本周與東盟國家領導人舉行峰會前，白宮印太事務協調官坎貝爾表示，美國正尋求為美國在東盟國家進行更多投資創造機會。

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法新社消息，美國國務卿布林肯周三在一份聲明中指出，“作為合作夥伴和盟友，美國將繼續與菲律賓密切合作，促進對人權的尊重，以及一個自由、開放、繁榮、安全的印太地區。

布林肯並表示，我們迫切希望與菲律賓當選總統小馬科斯合作，加強美國與菲律賓持久的聯盟關係。

白宮負責亞洲事務的高級官員坎貝爾也認為，鑒於菲律賓在該地區的關鍵作用，美國將繼續尋求與菲律賓“在安全領域的密切合作”並“加強經貿關係”。他表示，美國正尋求儘快與新當選的小馬科斯進行接觸。

法新社指，美國在菲律賓與中國的南海上爭端中支持馬尼拉，而菲律賓在美國北京日益加劇的對抗中日益成為美國的重要夥伴。

另據報道，在美國總統拜登本周與東盟國家領導人舉行峰會前，白宮印太事務協調官坎貝爾周三表示，美國正尋求為美國在東盟國家進行更多投資創造機會。

坎貝爾在美國和平研究所一場線上活動致詞時說，拜登政府深刻認識到，其他緊迫的全球挑戰，不能分散美國對印太地區的注意力。

對於本周將舉行的峰會，他表示，各國領導人將討論包括中國、緬甸和烏克蘭戰爭在內的各項議題。

坎貝爾說，美國希望東盟成員在去年緬甸政變後的外交領域，扮演更深入參與角色。東盟已拒絕邀請緬甸領導人參加該集團會議，緬甸軍政府領導人本周不會出席東盟老婦人與拜登在華盛頓舉行的會議。