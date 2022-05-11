李克強走出了習近平的陰影？

中共二十大前瞻

中國總理李克強一直處在中共總書記習近平的陰影之下，這似乎是不言而喻的。李克強在三月份全國人大閉幕後的記者會上一句“今年是我擔任總理的最後一年”，似乎是某種無奈的提前告別。不過，華爾街日報報道說，中共黨內對習近平不滿的不斷擴大，為李克強及其支持者創造了機會，他試圖對未來總理的人選產生影響。

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華爾街日報5月11日在大意為被遺忘的李克強走出了習近平陰影的標題下報道說，這位近十年來一直被習近平主席排擠的中國第二號政治人物，現在，他正以總理的身份重新崛起，成為中國政府頂層的潛在制衡力量。

報道引述接近決策層的人士稱，66歲的李克強也在試圖影響他在不到一年後卸任總理時的接任人選。這些人說，他的目標是在習近平至少再統治五年的過程中，找到另一位能夠制衡他的總理。

報道稱，在中國不透明的政治體系中，很難衡量李克強有多少支持。接近決策層的人士說，他的舉措得到了一些共產黨官員的支持，他們擔心習近平過於注重堅持植根於毛澤東社會主義願景的意識形態，而不是優先考慮確保經濟增長的實際措施。

這些人說，在李克強的影響下，中國政府最近放鬆了對私營技術公司的監管打擊，放鬆了對房地產開發商和購房者的貸款，並採取行動幫助一些製造商恢復生產，而中國大部分地區因習近平的清零政策而被迫停產。

4月份，李克強在江西視察時，參觀了一個電子服務公司雲集的工業園區，這個行業正在遭受習近平反對資本無序擴張運動的打擊，李克強對一群電子商務高官及員工承諾將振興“平台經濟”，他對歡呼的人群說：“我們支持創業者”。幾天後舉行的中共政治局會議表明，停止了對科技公司的監管打擊。會議稱，“支持平台經濟的規範和健康發展。”據指出，“李克強是這一轉變背後的推動者”。

習近平對私人資本的不信任將使任何其他高級領導人都 難以引導中國重新走向經濟自由化，李克強和他的支持者取得的政策勝利很容易被逆轉。

無論如何，分析指李克強的形象在上升，『中國領導力觀察』季刊編輯裴敏欣對中國國家媒體報道的分析顯示，2021年，李克強出現在報紙頭條的次數比上年多15次，如果2022年初的趨勢持續，李克強的出現次數有望達到去年的兩倍左右。

這位學者分析，在2021年之前，李克強“實際上是不存在的”，現在，他“看起來越來越好”。他認為，"習近平在內心深處是一個意識形態上的左派，但他必須在經濟問題上做出戰術性的妥協。"

李克強被熟悉的人描述為一個接受了市場自由化、熟練但謹慎的政治家。他曾經是胡錦濤最喜歡的繼任者，但胡的意見最終被黨內元老推翻，他們選擇了習近平，李克強成為二號人物。習近平掌權不久，顛覆了中共總書記與總理之間的傳統分工，掌管經濟。自那時起，習一直強調黨對經濟的控制。

華爾街日報報道說，中共黨內對習近平政策的不滿不斷擴大，為李克強及其支持者創造了機會。中國的經濟正在掙紮，而習近平與普京的關係導致中國比任何時候更加孤立，據熟悉黨內討論的人士說，對習近平先生的專制風格的失望正在沸騰。在最近中共黨校收集的反饋意見中，許多黨員擔心習近平將意識形態置於經濟發展之上。

李克強在最近與跨國公司高管、地方官員和政府顧問的會談中表示，經濟發展仍然是黨的中心任務。李最近為支持經濟增長做的努力包括促使銀行房貸，指示各部委為特斯拉上海分廠恢復生產掃清後勤障礙等等。

華爾街日報援引中共黨內人士透露，今年夏天，中共現任和前任領導人北戴河開會時將決定政治局常委的名單。

李克強的努力將在今年秋季二十大上得到檢驗。

該報報道說，上海市委書記李強本是習近平期望的下一任總理候選人，但因對上海爆發的新冠疫情的處理受到黨內一些人的批評，上海封城也導致普遍的憤怒。

而李克強支持的候選人可能正在獲得支持。他們包括全國政協主席汪洋，負責貿易和投資的副總理胡春華，兩人都曾在共青團任職。