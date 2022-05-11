港府逮捕陳日君樞機主教等人 美國務院強烈譴責

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香港警方以違反國安法逮捕歌手何韻詩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，4人獲準保釋候審。美國對此發出強烈譴責；白宮周四呼籲中國當局立即釋放包括陳日君樞機主教在內的香港被捕人士。梵蒂岡發言人周三表示，羅馬教廷關注陳日君被捕的消息，極度關注事態發展。

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香港當局近日以涉嫌"勾結外國勢力罪"，拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人。美國國務院發言人普萊斯周三表示，美方對此發出強烈譴責。

港媒報導，香港泛民主派此前成立的「612人道支援基金」信託人因涉嫌「勾結外國勢力罪」今天已全部被捕，其中包括歌手何韻詩與陳日君樞機等人。

普萊斯周三在記者會上指出："香港當局再次表明，他們將採取一切必要手段扼殺異議，並且削弱受到保護的權利及自由。"

法新社報道，美國白宮副發言人卡琳讓皮埃爾周三在新聞發布會上表示，中國及香港當局應釋放並停止針對陳日君及其他被不公正拘留的人士，她並強調言論自由對繁榮及安全的社會至關重要。

香港警方以違反國安法逮捕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強，4人周三夜間獲準保釋候查。陳日君在離開警署時向媒體揮手示意。

梵蒂岡發言人周三表示，羅馬教廷關注陳日君被捕的消息，極度關注事態發展。教廷發布簡短聲明說："教廷獲悉陳日君樞機被捕消息後感到關切，正密切關注情勢發展。"

另外，由橫跨五大洲超過200位跨黨派國會議員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）周三晚發表聲明，呼籲立刻釋放陳日君等人，並要求各國政府立刻對香港當局施以外交壓力要求放人。

對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）由橫跨五大洲超過200位跨黨派國會議員組成，聯盟關注主題是中共崛起對全球民主、安全秩序的挑戰。

IPAC周三晚間發表聲明譴責香港逮捕"612人道支援基金"信託人，包括陳日君、何韻詩、學者許寶強、知名律師吳靄儀及前立法會議員何秀蘭。

聲明指出，此次逮捕行動標誌着對香港僅存公民社會的鎮壓，進入了一個新的、令人極為憂慮的階段。被捕的5人，包括一名90歲的神職人員，在香港之外也享有盛名且受人尊敬。

聲明指出，逮捕行動顯示，香港新任行政長官李家超已直接挑戰國際社會和國際法承諾予香港的自治權，國際社會如果不回應，將向香港人民發出一個毀滅性信號：任何人都無法免受這項邪惡法律的影響，即使是具有國際地位的人。

IPAC呼籲立即釋放遭逮捕者，並呼籲各國政府對李家超和其他參與這些迫害的人，實施針對性制裁。聲明強調必須立即對香港當局施加外交壓力，並探索所有追究法律責任的途徑，"僅僅訴諸言詞(譴責）已經不夠了。"

台灣的大陸委員會也譴責"假國安之名，行迫害人權自由之實的惡行"。陸委會周三深夜以書面方式表示，對一切假國安之名、行迫害人權自由之實的惡行，予以譴責；並呼籲相關方面儘速釋放被捕人士。