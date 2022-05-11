美國務院網站刪除「台灣是中國的一部份」等文字

美中台/政治

美國國務院5日大幅更新網站上的美台關係「事實清單」（Fact Sheet），移除了「台灣是中國的一部分」和「美國不支持台獨」等文字，新增了「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。北京批評，這是虛化、掏空一中原則的小動作。

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國務院官網到上周為止放的還是東亞局2018年發布的舊版本，舊版的說法是，「根據1979年美國與中華人民共和國的聯合公報，美國承認（recognized）中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；美國認知（acknowledging）的中國立場是，只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

至於5日發布的新版本，並沒有引用前述美中三公報的文字內容，而是改成「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」。

美國國務院在台灣頁面上仍然保留2018年的摘要，但現況描述的事實清單已全面更新；包含經濟關係、人民交流和國際參與，都更新到去年雙邊交往的進度。

不過在同一網頁最下端「美國的關係」，還有一個「美台關係」與「經濟關係」的描述，雖然字體較小，但仍保留了舊版關於「台灣是中國的一部分」的段落。

對於美國這項調整，中國外交部發言人趙立堅表示，美方在中美三個聯合公報中就台灣問題和一中原則作出鄭重承諾，現在美方修改「美台關係事實清單」，這是虛化、掏空一中原則的小動作。在台灣問題搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法必將引火燒身。

美國在台協會前理事主席卜睿哲在答覆「美國之音」的電郵中說，他只能猜測為什麼國務院會有這個改變，因為之前的闡述方式令人混淆，他說，「如果美國的立場是台灣是中國一部分，我們就會使用『承認』（recognize）這個字。事實上，從1959年6月以來，沒有一個美國政府說過台灣是中國的一部分，無論我們承認中華民國或中華人民共和國」。

美國在台協會台北辦事處前處長包道格在回復「美國之音」的電郵中也說，看起來代表美國單方面改變現狀。必須看美國政府是否在更正式的政策聲明中遵循一個新的立場，例如在國務卿布林肯即將發表的演講，而不是網絡上的簡要敘述。

聯合報引述美國國務院發言人的答覆表示，美國的一個中國政策沒有改變，超過四十年來，美國的一中政策均基於台灣關係法、美中三公報和六項保證。美國在台協會發言人鄧艾德也指出，美國一中政策以台灣關係法、美中三個聯合公報、六項保證為依據；美國對台灣的承諾堅若盤石，並為維護台海及區域和平穩定作出貢獻。

台灣外交部發言人歐江安也響應表示，美國國務院及美國在台協會都已對外說明，他們強調美國相關政策沒有改變。

歐江安說，拜登政府上任以來，恪守台灣關係法及六項保證，對台承諾堅若盤石，美方也結合印太區域盟邦及夥伴，公開表達對台海和平穩定的重視。

她說，台灣會持續強化自我防衛能力，堅定維護自由民主制度，也會深化與美國等理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽及整體印太區域的和平穩定與繁榮。

台灣外交部前部長程建人指出，現在美國與中國大陸關係與1979年時很不同，美方普遍視北京為競爭者，也是威脅，在這種情況下，處理台灣問題有些調整，他不意外，「重要的是一中政策不敢丟，否則就跨了紅線。」

政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，新版寫了台灣關係法、六項保證，對台灣較友善；至於移除「美國不支持台獨」這句話，不代表支持。拜登政府上任一年多，總要更新各國狀況，應不會對美中台關係產生顯著影響