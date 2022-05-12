上海入戶消殺 李強被指為入常下狠招？

中國-新冠病毒

上海的清零發展到入戶消殺的地步，“應消盡消，不留死角”! 說聲消毒，你必須交出鑰匙任由他人在你家消殺。許多人恨得咬牙切齒，有人怒而質疑上海市委書記李強動機，難道就要憑這一狠招入常不可？

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屋子，是個人或者家人的最後一塊神聖領地，未經允許，任何人不得進入，敢於闖入者，在正常人心中，除非強盜，暴徒，總之非法之徒!

上海人做夢也沒想到，大白們要他們交出自家的鑰匙，不交出來，看看網上許多流傳的視頻，砸! 或者狠狠一腳把門踢爛! 大白們如同暴徒一般，破門入戶!

一位博主寫道：“‘交出鑰匙’可能是我今年聽過最恐怖的話了，交與不交沒有任何選擇的餘地，把自己家的鑰匙交出以後，就意味着你屋子裡任何你生活中重要的東西，你自己的珍寶，你的寵物都會被人像對待有毒垃圾一樣隨意處置消殺……一場消殺足以毀掉你的記憶，把你生活的痕跡抹掉，‘交出鑰匙’無異於交出靈魂。”

入屋後，你的房產權就不存在，入屋者，拿起滅毒噴霧器，到你家最隱秘的地方，內室，床上噴灑。

網上有人說，如果拿畢生血汗錢買的房子，別人想進來就進來，想消殺就消殺，那這個房子就不叫房子，叫韭菜盒子。

那噴出的各種消毒液，都有很強的腐蝕性，被噴過的衣物、傢具、電子產品，多半都是要報廢了。

上海一名居民抱怨，入戶消殺在住戶不知情的情況下進行，他們將家中冰箱電源拔掉，將冷凍室抽屜及冰箱內食物隨意扔在地上，“我們好不容易搶到的菜和儲備物資被他們故意破壞。”

有網友留言：“光是想象一下自己的私人空間被一群人侵入，自己辛辛苦苦搞定裝修和心愛的物品被浸泡在消毒液里我都要瘋了”。

翻開你家的大立櫃，櫥窗，櫥櫃，冰箱，噴灑，最讓許多讀書人害怕的，對着你家的書櫃噴灑，那一本本你喜愛的書，被噴灑上毒液，最可怕的是，對着你家的書畫藏品，噴啊噴……

大白們來了，你要反抗，沒有好結果! 上海學者盧明明5月11日發表『致大上海官民書』：“更讓人們難以理解，不能接受，無法容忍的是：一些執行任務的工作人員，態度兇暴，手段拙劣，戾氣猖狂，令廣大市民感到格外痛楚，特別驚懼，絕頂恐慌”。

艾老師說：私人領域風進雨進王者不能進對不對？沒有私人空間等於在精神上剝奪了個人，消滅了個人。……現在的消殺是剝奪個人對私有財產的掌控權，表面看是破壞財物，但它首先是踐踏個人的神聖權利，剝奪其主體性……人不在感覺到自己是人，這就是致命的傷害。

陌生人登堂入室，這是什麼時代？許子東教授質疑：“現在竟要派大白上門消殺(健康人家室內，殺什麼呢？)要主人離開，然後打開衣櫃、冰箱、書櫃甚至到床上噴藥水……這是什麼科學理由和法學依據？比文革抄家還要荒唐!”

的確，文革中，你一旦被當作壞人或“走資派”被“革命群眾”或者“紅衛兵”揪了出來，那你倒黴還不算，你家就要倒黴了，你被抓走不算，還要抄你的家! 經過文革的人，這種恐怖的場面太熟悉了。上海電視台主持人葉惠賢說，他們家有書和文物上萬冊，很多精品，甚至是孤本，如有人上門來消殺，他就從樓上跳下去……。

作家琉玄看到別人家遭人“破門而入“，不去也得去，想到自己”被帶走之後，我的家會被人進門消殺，我，實在是無法接受：”最近我是徹底放下了上海買房的執念。在以前我以為自己的房子代表着我人生的終點，是塵埃落定，是絕對安全的堡壘，房門一關，世事與我無關”。

有三位網友悲嘆，“一下子想到了被炸的巴米揚大佛! 此時這座城市，經濟不要了，文化不要了，民心不要了，全部清零。”

“我們原來什麼都不曾擁有過，這幾十年竟讓我們生出了可以擁有人生的錯覺，何其荒謬。”

“這事情的荒謬不僅在於它無視人權、踐踏法律、並且毫無科學根據，更在於它會隨機的落在每個人頭上，無論年齡、職業、財富。而且，稍微想象一下就知道事後不會有追責，不會有賠償，甚至不會有道歉。望向更遠方只聽見許多‘全國各地都是如此怎麼就上海這麼矯情’的聲音，於是你知道了身處的黑暗如此濃厚。”

華東政法大學憲法學教授學者童之偉日前發出『對上海新冠防疫兩措施的法律意見』，指出強制將居民送入方艙醫院以及入屋消殺違法。關於入戶消殺，他指出：“上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙並進入市民住宅“消殺””，“上海有關官員強制要求居民交出住宅鑰匙，由他們派人入戶‘消殺’，這是非法侵入公民住宅的行為”，根據『中國數字時代』，他的文章發表後受到嚴厲審查，多個微信公眾號轉載其文均被刪除，文章仍以截圖形式傳播，但童之偉的微博處於禁言狀態。

上海發生的事太荒謬了!媒體人石扉客說，“上海封城40多天，市民們前半截最擔心的是就醫問題和物質保障問題，後半截最擔心的是被集中隔離和被入戶消殺，總之唯一不擔心的就是病毒本身。這座大城以靠譜著稱的人設，一夜之間崩了，這是最傷心的地方，而且不可逆。”

上海人忍無可忍發發牢騷，別人或以為上海人也夠窩囊吧？但是，北京的王虹光說：“看明白了嗎？同樣的事情出現在陝西、浙江、江蘇、河南，都是整樓拖走的政策，居民連屁都不放一個，任由自己被折騰，任由自己家裡被陌生人進入，只有在上海，人們才可能反抗一下……我對上海很失望，但看了留言，我才知道上海的確是中國最好的城市，是唯一一個普通人還可以為保護自己的權利發出點聲音的城市。致敬上海”。

上海為實現中國領導人習近平要求的“社會面清零”，“打贏大上海保衛戰”，當局幾近瘋狂地步，浦東新區黨委書記朱芝松5月8日甚至定出“指標”，“立下軍令狀”，“我們即使粉身碎骨，也一定要完成任務”。這話說得血淋淋的嚇人，分析人士指出，官員們都是唯上的，朱芝松這是在向市委書記李強保證呢，而李強則是在向習近平保證，他們才不在乎老百姓願意不願意呢。