中國/新冠病毒

上海夫妻回應“懲罰三代”威脅：我們是最後一代，謝謝！

中國社交網絡5月11日晚盛傳上海的一對年輕夫妻因拒絕去方艙受到警察威脅而發誓斷子絕孫的視頻，其原因是警察威脅將懲罰他家三代。

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這一段視頻從昨晚開始瘋傳中國網絡，視頻來源於微信頻道號“張敏新號”，但原作者不明。目前，該視頻已經遭到刪除。

上海疫情lockdown 聲音⒄——今日金句：“這是我們最後一代！謝謝！” 上海夫妻回應“懲罰三代”威脅：我們是最後一代，謝謝！ © 網絡

但從內容以及警察的語音可以推斷是在上海，視頻中年輕人用平淡鎮定的語調說出了許多年輕人的心聲，“我們是最後一代”，被網民評論為是是史詩級的對白。

中國網友紛紛轉發這段視頻，以表達不婚不育的倡議，反抗政府要求民眾生三胎的宣傳。網絡評論如潮！

網絡評論如潮： “我們是最後一代” © 網絡

“我們是最後一代”是一種非暴力不合作 © 網絡

有意思的是，就在上海年輕人發誓要斷子絕孫的同時，旅居香港的法國投資人David Baverez 在法國第五電視台France 5的一場有關中國的討論中這樣表示說：“中國人的反抗方式之一就是拒絕生孩子，今天，中國期待兩千萬新生兒，而事實上卻只有一千萬，有七百萬對新婚夫婦，也就是說，三年之後，會有七百萬新生兒，也就是說，還差1300萬，如果這個差額延續下去五年，就等於是整個法國的人口消失。”

此外，5月12日，是四川汶川大地震14周年的紀念日，四川在線刊登了一篇簡短文章強調致敬救災的英雄！緬懷死者，但是，14年之後，那些死於豆腐渣工程的學生的名字卻依然被封鎖，無人知曉究竟多少無辜的孩子死於官商勾結偷工減料建造的校樓。