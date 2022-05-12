上海男子一句我們是最後一代意外驚爆網絡
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5月11日起，網絡瘋傳這樣一段視頻：中國上海，一對核酸檢測是陰性的年輕夫婦，被一群身穿印有“警察”二字的“大白”圍着，強拉他們轉運隔離，男子不肯，大白威脅，“如果你拒絕被轉運，將會受到治安處罰。處罰以後，要影響你的三代!” 豈知那男子不卑不亢地回答：“這是我們最後一代，謝謝!”
這句話不高深，被逼出口，卻道出了許多年輕人的心聲，立馬被形容為“史詩級的對白”。微博上議論紛紜，有人說：“‘我們就是最後一代’是一種徹底的宣言，要麼這種生活終結於我們這一代，要麼我們終結於這種生活”。
警察威脅男子“影響你的三代”這類話語，毛時代非常流行，父母是地主的，後代是地主子女，父母是走資派的，孩子是走資派的子女，上學、就業、前途、一生都受嚴重影響。有網民回應：“政審三代已經威脅不到了，恢復誅九族吧。”
這段視頻在中文互聯網炸開鍋了! 大白強制市民，威脅市民的事多了，上海市民不滿的有之，抵抗的有之，寫文章揭露的有之，航拍的『四月』更是傳播海內外……但像這位，面對暴力威脅，敬謝不敏，弱弱地說出一句悲愴，決絕，也頗具象徵的一句的，卻具有另類的難以形容的爆炸力。
“這是我們最後一代，謝謝!”，在這個封鎖了四十幾日，曾被視為中國最亮麗的麗都但陷入絕望的上海，在這個強制實施幾十年計畫生育、導致人口衰退，政府忽然急於鼓勵生育的中國，這句話就這麼冷冷地爆開了。
前面那段視頻很快被刪除了，回聲卻源源不絕。有人直接聯想到政府鼓勵生育的計畫，“裝看見”微博寫道：“是何等悲壯，又是何等絕望？搞成這樣，誰還願意生？誰又還敢生？”
『中國數字時代』摘錄了網絡上許多精闢的回應：
這個世界不要俺了，這是我們最後一代。
這不是我們最後一代，這是你們最後一代。
你的統治到我結束，你給的苦難到我為止。
我們是最後一代，您自個兒萬壽無疆吧。
學者張學忠認為這句話表達的是一種最深刻的絕望，說話的人宣布了一個生物學意義的決定：我們不會繁衍後代。……可以說，這句話是一位年輕人對他所處的時代，可能作出的最強烈的控訴。
作家慕容雪村寫道：“‘我們將是最後一代’的呼聲驚心動魄，也引起了許多共鳴。‘如果孩子生出來只是被他們奴役，如果我們的孩子也必須忍受我們所經歷的一切‘’一位朋友寫道：‘那我們一起絕育吧‘”。
推特上有人說，“視頻看到這裡，我心裡竟然閃過一種兔死狐悲的傷痛。我們是最後一代---我們不再需要未來。中共，失陪了。”
那位被逼迫的青年男子面對大白的發聲震撼了中文網絡，那句話也成了敏感詞。根據中國數字時代：微博直接屏蔽了兩個話題“#這是我們最後一代，謝謝！”、“#最後一代”。