上海男子一句我們是最後一代意外驚爆網絡

中國-新冠病毒

2022年5月5日，中國上海，一名身着防護服的醫務人員在一棟大樓的封閉入口外收集居民的拭子樣本進行核酸測試。

5月11日起，網絡瘋傳這樣一段視頻：中國上海，一對核酸檢測是陰性的年輕夫婦，被一群身穿印有“警察”二字的“大白”圍着，強拉他們轉運隔離，男子不肯，大白威脅，“如果你拒絕被轉運，將會受到治安處罰。處罰以後，要影響你的三代!” 豈知那男子不卑不亢地回答：“這是我們最後一代，謝謝!”

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這句話不高深，被逼出口，卻道出了許多年輕人的心聲，立馬被形容為“史詩級的對白”。微博上議論紛紜，有人說：“‘我們就是最後一代’是一種徹底的宣言，要麼這種生活終結於我們這一代，要麼我們終結於這種生活”。

警察威脅男子“影響你的三代”這類話語，毛時代非常流行，父母是地主的，後代是地主子女，父母是走資派的，孩子是走資派的子女，上學、就業、前途、一生都受嚴重影響。有網民回應：“政審三代已經威脅不到了，恢復誅九族吧。”

這段視頻在中文互聯網炸開鍋了! 大白強制市民，威脅市民的事多了，上海市民不滿的有之，抵抗的有之，寫文章揭露的有之，航拍的『四月』更是傳播海內外……但像這位，面對暴力威脅，敬謝不敏，弱弱地說出一句悲愴，決絕，也頗具象徵的一句的，卻具有另類的難以形容的爆炸力。

“這是我們最後一代，謝謝!”，在這個封鎖了四十幾日，曾被視為中國最亮麗的麗都但陷入絕望的上海，在這個強制實施幾十年計畫生育、導致人口衰退，政府忽然急於鼓勵生育的中國，這句話就這麼冷冷地爆開了。

前面那段視頻很快被刪除了，回聲卻源源不絕。有人直接聯想到政府鼓勵生育的計畫，“裝看見”微博寫道：“是何等悲壯，又是何等絕望？搞成這樣，誰還願意生？誰又還敢生？”

『中國數字時代』摘錄了網絡上許多精闢的回應：

這個世界不要俺了，這是我們最後一代。

這不是我們最後一代，這是你們最後一代。

你的統治到我結束，你給的苦難到我為止。

我們是最後一代，您自個兒萬壽無疆吧。

學者張學忠認為這句話表達的是一種最深刻的絕望，說話的人宣布了一個生物學意義的決定：我們不會繁衍後代。……可以說，這句話是一位年輕人對他所處的時代，可能作出的最強烈的控訴。

作家慕容雪村寫道：“‘我們將是最後一代’的呼聲驚心動魄，也引起了許多共鳴。‘如果孩子生出來只是被他們奴役，如果我們的孩子也必須忍受我們所經歷的一切‘’一位朋友寫道：‘那我們一起絕育吧‘”。

推特上有人說，“視頻看到這裡，我心裡竟然閃過一種兔死狐悲的傷痛。我們是最後一代---我們不再需要未來。中共，失陪了。”

那位被逼迫的青年男子面對大白的發聲震撼了中文網絡，那句話也成了敏感詞。根據中國數字時代：微博直接屏蔽了兩個話題“#這是我們最後一代，謝謝！”、“#最後一代”。