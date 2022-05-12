學者料陳日君樞機被捕不會影響中梵及主教協議 香港教區促公義處理事件

香港/政治

親民主的90歲天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被捕一事，梵諦岡表示關注，天主教香港教區則促請警方和法庭以合情和公義的原則處理事件；而英國、加拿大和香港三地的教友則對陳樞機被捕感到震驚，會在本周六舉行網上祈禱會。宗教學者林瑞琪預料，教廷會為事件發聲，但相信不會影響中梵關係和須於本年秋天續簽的主教任命協議。

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數十年來支持民主運動和在每年六四悼念晚會前舉行祈禱會的陳日君樞機，昨天是他首次被捕，事件牽動眾多天主教徒的心。天主教香港教區今(12日)午就陳日君樞機事件發表聲明，稱「極度關注」陳樞機的情況和安全，促請警方和司法機關以合乎情理及公義原則來處理事件。聲明又說，相信基本法會繼續維護宗教自由，亦會為陳樞機祈禱。

關注中港教區事務的高級研究員林瑞琪向本台表示，教廷必然關注事件，甚至會從人道主義出面求情，但不會介入各國各地的法律訴訟事件，故此相信，事件不會影響中梵關係和今年秋天續簽的中國政府與梵蒂岡主教任命協議。

中梵於2018年9月22日簽署關於主教任命的臨時協議，其後於兩年後的10月續簽兩年，即協議於今年10月底前失效，需要續簽方能繼續生效，讓教宗對中國任命的主教擁有最終決定權，而中國政府則允許所有主教承認梵蒂岡和教宗的權威。梵蒂岡當年表明，協議只涉及主教任命的程序，與中梵關係、中國天主教會的法律身份及神職人員與當局的關係無關。

樞機主教在教廷內的地位僅次於教宗，是教宗的顧問，也有權互選新教宗，警方的拘捕行動令人感到訝異。身為樹仁大學新聞與傳播學系助理教授的林瑞琪表示，不能要求神職人員有特權，但認為，612基金之事並非一朝一夕，警方此時採取拘捕行動，實非明智之舉，因為這會讓社會焦點從香港急須處理的防疫問題轉移了。

一向敢言和支持民主的陳樞機，在2014年「佔領中環」運動期間曾到現場為參加者打氣及祝禱，他事後曾與其他民主派人士到警署自首，但警方未有拘捕他。對於經常批評中國打壓家庭教會、甚至拘捕主教的他昨天首次被捕，羅國輝神父向《明報》形容，事件反映香港與中國現在「冚埋一張被」。

現年90歲的陳日君，是香港第二位獲得樞機榮譽的神職人員。他自2002年起擔任天主教香港教區主教，2009年退休。其後繼續支持爭取民主的活動，包括以高齡參與毅行，為爭取普選人士集氣。而他批評中國打壓教會和反對梵蒂岡與中國就主教任命達成的協議亦惹來北京不快，今年1月，在港的親京媒體便發表了四篇文章，指摘他在2019年涉嫌煽動學生參與反修例運動，但這未有改變他到法庭旁聽國安法或因其他政治罪名被檢控的聆訊，以及到監獄探視包括壹傳媒創辦人黎智英和前支聯會主席李卓人在內的政治犯。