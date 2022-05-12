拘陳日君樞機等基金信託人案：港府稱查捐款人資料 不排除更多人被捕

香港/政治

就退休主教陳日君樞機等人道救援基金信託人被指觸犯《港區國安法》一案，多家媒體引述不具名消息透露，警方已掌握多名捐款人資料，正展開調查，不排除拘捕更多人。部分親建制和親北京傳媒披露，被捕人「或」涉及勾結外國勢力罪的「罪證」，都是國安法生效前或界線含糊的「黑暴期間」的，包括呼籲外國制裁港府。

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拘捕行動引來美國強烈譴責和加拿大的關注，加國外長喬美蘭（Melanie Joly）今(12日)在推特說，事件令人深感不安，認為香港公民社會持續被針對，削弱港人受《基本法》保障的權利和自由。

警方昨(11日)晚深夜發出的簡報，沒有提及被捕的「612人道支持基金」信託人的犯案細節，遑論涉案日期，只是指四名信託人涉嫌干犯國安法中的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。而根據2020年6月底生效的國安法，沒有訂明追溯期，特首林鄭月娥當時表明，她理解為「既往不咎」。但《文匯報》、《大公報》及《星島日報》等媒體以「據了解」、「消息」等情況下發出內容相似的報道，指「基金早於《香港國安法》實施前已涉嫌與外國勢力勾結」，包括2019年資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦和日內瓦遊說，期間要求提出法案制裁香港官員；「黑暴」期間曾向多個台灣非牟利組織和在加拿大的港人提供法律及醫療等支持，「不排除」或「有理由相信」為潛逃的「黑暴」港人提供資助。

《大公報》更指「612基金」成立初期，涉嫌多次收受《蘋果日報》捐款，總額超過130萬港元，「被指外部勢力透過《蘋果日報》迂迴地將資金注資『基金』」；而《星島》則以「或與」外部勢力透過該報注資基金來描述事件。

由民主黨退黨人士狄志遠成立的政黨「新思維」昨晚發聲明，敦促警方公布更多信息，讓公眾了解及釋除疑慮。聲明又說，香港是一個國際城市，經常與外國聯繫，但勾結外國勢力罪定義模糊不清，只有知道更多資料，公眾才能了解罪行所指的具體行為。

今獄中拘前議員何秀蘭

警方國安處人員在前晚於機場拘捕前往歐洲一間大學當訪問學人的文化學者許寶強，消息於昨日下午傳出，同為612基金的其餘三名信託人：90歲的陳日君樞機、歌手何韻詩及大律師吳靄儀相繼被捕，但罕有地同晚獲得保釋出外候查；至於因參與遊行和「六四」悼念集會等罪而正在服刑的前立法會議員兼信託人何秀蘭，警方今日會在獄中將她拘捕。罪名同樣是國安法下的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

此外，警方亦向法庭申請傳票，控告基金信託人和另一名37歲男子，指他們沒有按《社團條例》要求，為「612人道支持基金」註冊。消息指，該名男子為「612」秘書施城威。

現已停止運作的「612基金」，於2019年反修例運動期間成立，藉街頭籌款和眾籌為運動被捕人及傷者提供法律及醫療援助，被親京媒體形容為「撐暴基金」。該基金於去年8月宣布，因提供資金託管及收支服務的真普選聯盟有限公司快將停運，戶口亦會結束，基金決定實時停收新個案，同年11解散基金秘書處。國安處在基金宣布停運後的一個月，要求基金信託人在限期內交出捐款者等數據，聲稱正就基金涉嫌違反國安法及其他法例展開調查。保安局長鄧炳強更點名指「612基金」寄信聯繫和鼓勵在囚人士繼續抗爭，是散播危害國家安全種子。