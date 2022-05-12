朝鮮淪陷 18.7萬人不明原因發燒被隔離 6人喪生

朝鮮-新冠病毒

朝鮮領導人金正恩在2022年5月12日在平壤舉行的會議上承認該國發現第一例COVID-19。

朝鮮是世界上罕見的一直宣稱不存在新冠病例的國家。星期四，朝鮮最高領導人金正恩突然出面宣布首次發現新冠病例，全國進入“最高緊急狀態”，官方朝中社周五稱，18.7萬不明原因發燒者被隔離， 6人喪生，其中一人確診為奧米克戎變種。

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平壤當局12日宣布首次發現新冠病例，但數目不詳，規模有多大，蔓延程度有多深，都很神秘。13日， 官方的朝中社說："一種無法確定原因的熱病從4月底開始在全國爆炸性地蔓延，"6人死亡（其中一人對奧米克朗的BA.2亞變種檢測呈陽性）。

朝鮮的官方新聞星期五報告說，死亡的六人中，至少一人確診感染了新冠病毒。朝中社同時稱，約有187,800人因患不明原因的流感而被隔離並接受治療，而這一不明原因的病毒自四月下旬以來一直在全國範圍蔓延。但官方媒體沒有說明多少人檢測呈陽性，多少人檢測呈陰性。

兩年來新冠疫情在全球蔓延的經驗似乎顯示，新冠病毒在一地一經發現，此前便已構成潛在蔓延之勢，隨後在一段時間，蔓延的規模會越來越大，朝鮮既無國產疫苗，也未從外國進口疫苗，現在下令封鎖，能否迅速控制，都是疑問。國家媒體朝中社周五說，在朝鮮出現首例冠狀病毒正式病例後的第二天，朝鮮有六名 "發燒 "患者死亡，其中一人的Covid-19檢測呈陽性。

其次，就依朝鮮官方公開發現新冠病毒的時間為準，那麼，新冠病毒是經由何種渠道進入朝鮮的也不清楚。為了防範病毒進入，朝鮮自兩年前武漢病毒爆發不久，就開始實施鎖國政策，關閉了中朝邊境。朝鮮應該是全世界最早關閉國境的國家之一，採取的措施還包括：驅逐外國僑民，甚至包括外交官，以及國際人權組織工作人員，同時禁止所有外國人入境，也就是說，朝鮮兩年來完全處於自我幽禁狀態。

法新社援引一些專家分析，或者是從中國偷渡返回的人帶入，或者是動物甚至飛鳥把病毒帶入朝鮮。由於擔心傳染病毒，朝中鐵路線也於四月份中斷，但海上運輸一直繼續。總部位於首爾的“北韓新聞”網站認為，朝鮮海員也可能被另外的海員感染了病毒。但是，自2020年以來，朝鮮在中國的邊境建立了一個緩衝區，下令對未經授權越境者格殺勿論，朝鮮在當年被控殺害了一名在其水域被發現的韓國漁業官員，並且害怕他有病毒焚燒了他的屍體。

朝鮮將如何應對新冠病毒？由於該國公共醫療體系十分落後，沒有疫苗及病毒治療手段，應對辦法有限。根據朝中社報道，金正恩下令全國“禁足”，細節尚不清楚，韓國智庫峨山政策研究院專家高明宣（Go Myong-hyun）認為：“朝鮮極可能採取與中國同樣的辦法”。但是，與中國不同的是，朝鮮沒有任何人接種疫苗，而且，朝鮮缺少大規模檢測條件，也嚴重缺乏治療重症的手段。韓國慶南大學教授林乙川(Lim Eul-chul)認為：朝鮮可能會出現“大量死亡”。

況且，朝鮮已經拒絕了世衛組織和盟友中國提出的援助建議，但觀察人士指平壤不會請求援助，林乙川表示，接受援助意味着讓朝鮮當局承認其此前實施的防疫措施失敗，從而對金正恩統治的方式產生不利影響。

朝鮮最高領導人金正恩在講話中堅稱：“比惡性病毒更危險的敵人是非科學的恐怖信心不足和意志薄弱”。有人發現，『財新』網最早報道相關消息時採用的標題是『金正恩指“非科學的恐怖”比病毒更危險 要求盡量減少被封控居民的不便』，後來又改為“朝鮮承認兩年多防疫戰線被擊破 金正恩要求盡量減少被封控人民不便”。

有分析指原來的標題似乎有影射上海清零之嫌，而中國官方推崇的清零被認為是反科學的手段。中國最近幾周在上海等主要城市進行的嚴厲封鎖造成了混亂和恐懼，引發民眾的嚴重不滿。