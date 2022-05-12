白宮：全球疫情線上峰會籌得超過30億美元抗疫新資金

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美國白宮周四表示，在第二屆終結疫情全球峰會上，各國承諾新的抗疫資金超過30億美元。美國總統拜登提醒與會國家，要平息疫情仍"任重道遠"。

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法新社報導，白宮宣布，這次峰會已獲得超過30億美元的新資金承諾，其中超過20億美元將用於應對當前的新冠疫情，另外9億6200萬美元將注入世界銀行一項預防疾病大流行和全球衛生安全的基金。

美國承諾將向安全基金另外挹注2億美元，美國投入總額達到4億5000萬美元。

周四峰會舉行之際，美國疫情剛跨越一道嚴酷門檻：白宮宣布美國已有超過100萬人死於新冠病毒，高居全球之首。

美國總統拜登在峰會上表示，儘管全球在疫苗接種等方面已取得進展，但還有很多事情要做，疫情尚未結束。拜登說，我們必須做得更多，必須盡一切努力防止死亡。

這次第二屆終結疫情全球線上峰會是由美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯、七國集團（G7）主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼及非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾共同舉辦。台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

中央社報道，陳建仁在預錄影片中代表台灣政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。台灣也將持續為有需求的國家提供醫療口罩、PCR檢測儀器、制氧機及其他防疫物資。