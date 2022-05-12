美國眾議院通過398億美元援烏法案

俄羅斯侵烏戰爭

2022年5月10日，在立陶宛魯克拉舉行的北約軍事演習媒體日期間，德國軍隊軍人手持便攜式防空系統 "毒刺"。俄羅斯侵烏後，美國已向烏克蘭提供了“毒刺”防空系統。

美國國會眾議院10日晚間通過一項398億美元的對烏克蘭援助法案。據《國會山報》網站報道，法案以368票對57票獲得通過。

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該法案包括60億元用於安全援助，包括為烏克蘭軍隊和國家安全部隊提供培訓、設備、武器、後勤支持、物資和服務，9億元用於為逃離烏克蘭的個人提供住房、語言課程和創傷服務。

法案中約87億將用於經濟支持基金，以應對烏克蘭的緊急需求，包括預算支持和打擊人口販運。

該法案還向美國國際開發署撥款43.65億元，其中大部分用於向因俄烏戰爭而遭受饑餓的個人提供緊急糧食援助。

此外，該法案還包括87億用於補充通過總統授權向烏克蘭提供的設備供應，並撥款110億用於總統提款授權資金。

拜登總統上月末要求國會批准追加330億元對烏援助，而國會則決定提供更多金額的軍事和人道援助。

該法案接下來需要交參議院通過，然後提交給拜登總統簽署成為法律。參議院多數黨領袖舒默表示，參議院將迅速採取行動，以使該法案獲得通過並送到拜登的辦公桌上。

一些共和黨人反對該法案，批評民主黨人行動過快，將美國納稅人的錢大把送到國外。拜登的民主黨同僚以微弱優勢控制着國會，但該法案需要共和黨人投票才能在參議院獲得通過。參議院外交關係委員會成員、共和黨籍參議員波特曼（Rob Portman）說，他預計將有足夠的共和黨人支持該法案，使其通過參議院。波特曼也是參議院烏克蘭核心小組領導人。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了價值超過35億美元的軍備，包括榴彈炮、防空“毒刺（Stinger）”系統、反坦克“標槍（Javelin）”導彈、彈藥和最近披露的“幽靈（Ghost）”無人機。