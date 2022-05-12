聯合國人權理事會通過決議調查俄羅斯在烏克蘭暴行

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聯合國人權理事會周四在日內瓦舉行特別會議，並通過決議要求加強對烏克蘭人權狀況的審查。聯合國安理會周四召開會議，呼籲俄羅斯停止對烏克蘭學校的轟炸，同時譴責將學校用於軍事目的。聯合難民署的數據顯示，俄烏戰爭爆發至今，已經導致有600萬名烏克蘭人到鄰國避難。

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據聯合國消息，人權理事會周四以33票贊成、2票反對和12票棄權的表決結果，通過了題為“俄羅斯侵略引起的烏克蘭人權狀況惡化”的決議草案，要求加強對烏克蘭人權狀況的審查，特別要評估馬里烏波爾發生的侵犯或踐踏人權和違反國際人道法行為的性質和原因。

中國和厄立特里亞投了反對票。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特表示，這種虐待模式繼續由於在人口稠密地區“使用爆炸性武器”而造成大範圍影響，例如使用重型火炮，包括多發火箭系統，以及導彈和空襲。

巴切萊特強調了聯合國調查人員在基輔和切爾尼維夫地區的最新令人痛心的調查結果。她告訴人權理事會成員，僅在基輔地區就發現了上千具平民的屍體。一些人在敵對行動中喪生，但另一些人似乎被草率處決的。

俄羅斯沒有派代表出席會議。上個月聯合國大會暫停了俄羅斯在人權理事會的成員。但作為當事國，俄羅斯本可以參與訴訟程序。

烏克蘭外交部第一副部長艾米娜·哲帕爾（Emine Dzheppar） 從基輔通過視頻連線發表了講話。她說：“過去這十周對我國人民來說是絕對恐怖的。每一個烏克蘭家庭無一例外都在這十周中遭受了巨大的痛苦。”

在對烏克蘭表示聲援的國家中，法國大使傑羅姆·博納方（Jerome Bonnafont）重申了法國對俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的譴責。他重申：“這場戰爭有一個侵略者，那就是俄羅斯；它不是北約，也不是歐洲，也不是烏克蘭。今天讓我們展示國際社會對烏克蘭人民以及所有受俄羅斯侵略後果影響的人的聲援。”

與此同時，聯合國安理會應法國和墨西哥的要求周四召開會議，呼籲俄羅斯停止對烏克蘭學校的轟炸，同時譴責將學校用於軍事目的。

聯合國兒童基金會（UNICEF）高級官員阿卜迪（Omar Abdi）表示， “必須停止對這些學校的襲擊”。他表示， 自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭東部由聯合國兒基會支持的89所學校中，至少有15所（六分之一）遭到破壞或被摧毀"。阿卜迪並稱，人口稠密地區的數百所學校遭到重炮或其他爆炸性武器襲擊，還有一些學校則被用作信息中心、避難所、補給中心或用於軍事目的。

法國和墨西哥代表表示，襲擊學校是公然違人道法的行為。

據烏克蘭緊急服務部門周四表示，周四凌晨，俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭北部切爾尼戈夫地區的1間學校，造成3人死亡，另有12人受傷。

緊急服務部門的一名發言人告訴法新社："在諾佛哥羅-塞維爾斯基（Novgorod-Siversky）的1次砲轟中，我們有3人死亡、12人受傷。"

法國駐聯合國大使里維埃表示，“俄羅斯軍隊繼續屠殺平民，包括兒童”，烏克蘭民眾為戰爭付出了沉重的代價。

烏克蘭駐聯合國大使科斯麗塔亞Sergiy Kyslytsya 則呼籲聯合國採取行動，讓失散兒童能夠與家人團聚。他再次指責俄羅斯繼續“綁架烏克蘭兒童”。他說，這些兒童 在被強行轉移到俄羅斯後，被俄羅斯公民非法收養”。

另據聯合難民署的數據顯示，俄烏戰爭爆發至今，已經導致有600萬名烏克蘭人到鄰國避難，其中大部分都是涌到波蘭，其次是匈牙利、摩爾多瓦、斯洛伐克。另外當局估計，烏克蘭境內有數以百萬計民眾流離失所，而且有無數報告提到不少烏克蘭人被強迫送到俄羅斯，其中包括兒童。